Rakúsky priemysel zažíva rozmach

Viedeň 28. júna (TASR) - Rakúsky priemysel úspešne zvládol pandemickú krízu a dokázal zvýšiť vyťaženie výrobných kapacít nad dlhodobý priemer. Index nákupných manažérov Bank Austria v júni stúpol na 67,0 bodu a tretí mesiac v poradí tak dosiahol rekordnú hodnotu.



Firmy prijímajú nových ľudí, majú však problém nájsť dostatok pracovníkov. „Počet voľných pracovných miest v priemysle je na rekordnej úrovni," cituje agentúra APA ekonóma Bank Austria Waltera Pudschedla. Na jedného človeka, ktorý hľadá prácu, pripadá v priemysle v priemere 2,5 voľného miesta.



Miera nezamestnanosti v tomto sektore by sa z priemernej hodnoty 4,5 % v prvom polroku mala znížiť na celoročný priemer 4 %. Pre celé hospodárstvo očakávajú ekonómovia Bank Austria celoročnú mieru nezamestnanosti 8,7 %.



Negatívnym aspektom sú dlhodobé problémy s dodávkami materiálov a nedostatočné prepravné kapacity, ktoré predlžujú dodávacie lehoty a zvyšujú náklady.



„Rastúci dopyt a zhoršenie dodávateľských problémov viedli k ďalšiemu a rýchlejšiemu nárastu nákladov. Rast predajných cien bol síce v júni relatívne mierny, no presun výrazne vyšších nákladov do predajných cien sa zrýchľuje," povedal Pudschedl. Problémy s dodávkami niektorých surovín môžu podľa neho pretrvať až do začiatku budúceho roka.



Ekonómovia počítajú za celý tento rok so zvýšením priemyselnej produkcie najmenej o osem percent, čo predstavuje najvyšší nárast za posledných 20 rokov. „Vďaka tomu sa prepad o 7,5 % v roku 2020 viac než vykompenzuje," dodal šéf-ekonóm Bank Austria Stefan Bruckbauer.