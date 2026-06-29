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Rakúsky súd označil za nezákonné mnohé poplatky, ktoré účtuje Ryanair
Otvoril tak dvere žiadostiam na vrátenie peňazí.
Autor TASR
Viedeň 29. júna (TASR) - Viac ako tucet poplatkov, ktoré cestujúcim účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, označil rakúsky najvyšší súd za nezákonné. Otvoril tak dvere žiadostiam na vrátenie peňazí. Oznámilo to v pondelok rakúske Združenie pre spotrebiteľské informácie (VKI). V rozhodnutí súdu sa uvádza, že „dodatočné poplatky musia byť prezentované transparentným spôsobom“, uviedlo združenie, ktoré žalobu podalo v mene rakúskeho ministerstva práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Súd rozhodoval napríklad o nezákonnosti poplatku za odbavenie na letisku v sume 55 eur, poplatku 25 eur za malé deti alebo poplatku 15 eur za vydanie palubného lístka. Podľa VKI tieto dodatočné náklady môžu presahovať cenu letenky.
„Spotrebitelia, ktorí zaplatili tieto poplatky, teraz môžu žiadať o vrátenie peňazí,“ uviedlo vo vyhlásení VKI. „Každý, kto si rezervuje let, musí vedieť, koľko to v skutočnosti stojí,“ uviedla vo vyhlásení štátna tajomníčka rakúskeho rezortu práce Ulrike Königsbergerová-Ludwigová, ktorá je zodpovedná za ochranu spotrebiteľa.
Na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie spoločnosť Ryanair hneď nereagovala. Minulý týždeň Ryanair oznámil, že zruší poplatok vyberaný od rodičov, ktorí chcú sedieť vedľa svojich detí. Urobil to po tom, ako britské regulačné úrady začali vyšetrovanie tohto dodatočného príplatku.
Súd rozhodoval napríklad o nezákonnosti poplatku za odbavenie na letisku v sume 55 eur, poplatku 25 eur za malé deti alebo poplatku 15 eur za vydanie palubného lístka. Podľa VKI tieto dodatočné náklady môžu presahovať cenu letenky.
„Spotrebitelia, ktorí zaplatili tieto poplatky, teraz môžu žiadať o vrátenie peňazí,“ uviedlo vo vyhlásení VKI. „Každý, kto si rezervuje let, musí vedieť, koľko to v skutočnosti stojí,“ uviedla vo vyhlásení štátna tajomníčka rakúskeho rezortu práce Ulrike Königsbergerová-Ludwigová, ktorá je zodpovedná za ochranu spotrebiteľa.
Na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie spoločnosť Ryanair hneď nereagovala. Minulý týždeň Ryanair oznámil, že zruší poplatok vyberaný od rodičov, ktorí chcú sedieť vedľa svojich detí. Urobil to po tom, ako britské regulačné úrady začali vyšetrovanie tohto dodatočného príplatku.