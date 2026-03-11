< sekcia Ekonomika
Rakúsky súd zvýšil spoločnosti Strabag pokutu na 146 miliónov eur
Viedeň 11. marca (TASR) - Viedenský súd v kauze stavebného kartelu odobral spoločnosti Strabag status hlavného svedka a zvýšil jej pokutu za poškodzovanie hospodárskej súťaže zo 45,4 milióna eur na 146 miliónov eur. Ide o najvyššiu pokutu za porušenie kartelového práva, aká bola kedy v Rakúsku uložená. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Súd pôvodne v roku 2021 vymeral spoločnosti Strabag pokutu vo výške 45,4 milióna eur. O obnovení konania rozhodol v roku 2023 rakúsky najvyšší súd na žiadosť protimonopolného úradu (BWB). Úrad sa odvolal na nové zistenia, ktoré podľa neho dokazovali, že Strabag ako hlavný svedok nesplnil požiadavku „úplného dodržiavania povinnosti spolupracovať“. Konkrétne spoločnosť neposkytla informácie o dohodách týkajúcich sa troch stavebných projektov, priblížil BWB.
Kartel odhalený v roku 2016 sa podľa orgánov na ochranu hospodárskej súťaže týkal tisícov stavebných projektov v oblasti stavebníctva a inžinierskych sietí v celom Rakúsku, okrem iného aj v oblasti výstavby ciest. Poškodenými boli verejní aj súkromní zadávatelia. Pokuty muselo zaplatiť viac ako 20 veľkých aj menších stavebných firiem.
