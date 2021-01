Rakúsky úrad práce vlani sankcionoval nižší počet nezamestnaných

Viedeň 25. januára (TASR) - Rakúsky úrad práce Arbeitsmarktservice (AMS) vlani zrušil menej podpory v nezamestnanosti než v roku 2019. Dôvodom bol výrazný pokles počtu voľných pracovných miest a vo všeobecnosti AMS ustúpil od takýchto sankcií v období od polovice marca do polovice mája. Počet nezamestnaných síce vzrástol na niečo vyše jedného milióna, no voľných miest bolo len 329.449, čo je v medziročnom porovnaní o štvrtinu menej.



AMS vlani pozastavil výplaty podpory v nezamestnanosti u 93.199 ľudí, čo je o 36,02 % menej než v roku 2019. Zhruba polovicu prípadov (42.719) tvorilo preukázané zneužitie podpory, z čoho v 583 prípadoch bola podpora pre neochotu spolupracovať úplne zrušená. Osoby, ktoré neprijmú prácu alebo preškoľovací kurz, prídu o podporu na šesť týždňov, pri opakovanom odmietnutí na osem týždňov. Tento scenár sa týkal takmer 19.000 ľudí. Osoby, ktoré sa bez ospravedlnenia nezúčastnili v jednotlivých dňoch na kurzoch, nedostali za tieto dni žiadne peniaze. To sa týkalo zhruba 23.200 ľudí.



"S poklesom počtu voľných miest vo firmách znížil sa aj počet hlásení, ktoré sú východiskovým parametrom pre pozastavenie výplat pre zneužitie podpory v nezamestnanosti a núdzovej podpory. V dôsledku situácie súvisiacej s koronakrízou sme od polovice marca do polovice mája neuvalili žiadne sankcie," povedal pre agentúru APA predseda AMS Johannes Kopf.



Okrem prípadov zneužitia podpory sa 22.000 nezamestnaných bez ospravedlnenia nedostavilo na dohodnuté stretnutie v AMS a prišlo o podporu do nasledujúceho termínu. Vo väčšine prípadov išlo len o niekoľko dní. "Tento pokles súvisí s menším počtom termínov v AMS v dôsledku situácie súvisiacej s koronavírusom," píše Kopf vo vyhlásení AMS.



Ďalších 28.400 nedostalo podporu v nezamestnanosti za štyri týždne, nakoľko sami podali výpoveď. V tejto kategórii išlo o pokles o 12,9 %. "Aj tu ukazuje koronavírus svoj vplyv. Pre neistú situáciu na trhu práce ukončujú zamestnanci svoj pracovný pomer len zriedka," vysvetlil Kopf.