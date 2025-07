Rakúsky ústavný súd posúdi korutánske referendum o veternej energii

Klagenfurt 23. júla (TASR) - Rakúsky ústavný súd preskúma referendum o veternej energii v spolkovej krajine Korutánsko z dôvodu možnej zavádzajúcej otázky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V januári sa tesná väčšina voličov v Korutánsku vyslovila za zákaz nových veterných turbín. Referendum o rozvoji veternej energie na horách a v horských pastvinách bolo od začiatku kontroverzné. Kritici upozorňovali, že položená otázka bola nejasná a sugestívna. Námietky 163 osôb viedli k tomu, že ústavný súd teraz preveruje, či konanie referenda bolo v súlade so zákonom.



Námietky sú odôvodnené „nejasnou, nejednoznačnou a sugestívnou otázkou“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil v stredu ústavný súd. Otázka v referende znela: „Mala by byť výstavba ďalších veterných turbín na horách a alpských pastvinách v Korutánsku zakázaná krajinským zákonom z dôvodu ochrany korutánskej prírody vrátane charakteru krajiny?“



Zdá sa, že táto otázka obsahuje hodnotiaci prvok, konštatoval súd s tým, že výlučný dôraz na ochranu prírody a krajiny by mohol navádzať účastníkov referenda, aby odpovedali určitým spôsobom. Tým sa neplní účel zistiť vôľu voličov a „otázka pravdepodobne porušuje aj zákaz sugestívnych otázok zakotvený v korutánskom zákone o referende“, uviedol ústavný súd.



V januárovom referende sa 51,55 % jeho účastníkov vyslovilo za zákaz nových veterných turbín. Krajinský parlament následne prijal nový zákon o územnom plánovaní s prísnejšími pravidlami pre výstavbu veterných elektrární. Kým nebude vypracovaný územný plán pre veternú energiu, malo by platiť moratórium na výstavbu nových veterných elektrární, uviedla agentúra APA.