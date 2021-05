Rakúsky výrobný sektor dosiahol v máji rekordný rast

Viedeň 27. mája (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore zaznamenala tento mesiac rekordný rast, k čomu prispeli produkcia aj nové objednávky. Poukázali na to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila spoločnosť IHS Markit.



Ako uviedol IHS Markit, index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor vzrástol na 66,4 bodu zo 64,7 bodu v apríli. To znamená ďalšie zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň to predstavuje nové historické maximum.



K rekordnému rastu výrobného sektora v Rakúsku prispelo zvýšenie nových objednávok aj produkcie, pričom v obidvoch prípadoch išlo o rekordný rast. Vysoký rast zaznamenal aj podindex zamestnanosti. Podľa údajov UniCredit bank Austria tvorba nových pracovných miest bola tento mesiac najvýraznejšia od mája 2018.