Rakúsky výrobný sektor pokračoval v júni v rekordnom raste

Viedeň 28. júna (TASR) - Rakúsky výrobný sektor zaznamenal v júni ďalší rekordný rast. Prispel k tomu najmä vysoký rast nových objednávok. Poukázal na to prieskum spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v júni 67 bodov oproti májovej hodnote 66,4 bodu. To znamená ďalšie zrýchlenie rastu sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, pričom hodnota 67 bodov predstavuje nový rekord.



Aktivitu v sektore ovplyvnili do veľkej miery nové objednávky, čo je dôsledok vysokého dopytu na domácom aj zahraničných trhoch. Nové objednávky rovnako zaznamenali rekordné tempo rastu. Na vysokej úrovni sa udržala produkcia, aj keď rast v tejto oblasti sa z májovej rekordnej úrovne mierne spomalil.