Rakúsky výrobný sektor zaznamenal najhorší výsledok za 7 mesiacov
Najviac sa pod januárový vývoj podpísala produkcia. Tá po troch mesiacoch rastu tento mesiac klesla, pričom tempo jej poklesu bolo najvýraznejšie od januára minulého roka.
Autor TASR
Viedeň 28. januára (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v januári v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Januárové údaje zároveň znamenajú najslabšiu aktivitu v rakúskej výrobe za sedem mesiacov. Dôvodom je najmä opätovný pokles produkcie. Informoval o tom v stredu portál RTTNews, ktorý zverejnil výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v januári 47,2 bodu oproti 49,3 bodu v decembri. To znamená výrazné zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Januárový údaj o vývoji aktivity vo výrobe zároveň predstavuje najslabší výsledok od júna minulého roka.
