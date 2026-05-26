Rakúsky vývoz do USA vlani výrazne klesol
Spojené štáty napriek tomu zostali druhou najdôležitejšou exportnou destináciou pre rakúsky priemysel, po Nemecku a mierne pred Talianskom.
Autor TASR
Viedeň 26. mája (TASR) - Rakúsky vývoz do USA v minulom roku výrazne klesol. Rakúske spoločnosti vyviezli do krajiny tovar v hodnote 12,9 miliardy eur, čo bolo o 20,4 % menej ako v roku 2024. Spojené štáty napriek tomu zostali druhou najdôležitejšou exportnou destináciou pre rakúsky priemysel, po Nemecku a mierne pred Talianskom. Novú štúdiu v utorok predstavili Americká obchodná komora v Rakúsku (AmCham) a poradenská spoločnosť Accenture. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Podiel USA na rakúskom exporte klesol z 8,5 % v roku 2024 na 6,8 % v minulom roku, zatiaľ čo rakúsky dovoz z USA stagnoval. Celkovo sa prebytok Rakúska v zahraničnom obchode s USA, ktorý existuje už približne štvrťstoročie, výrazne znížil. Najvýraznejšie klesol vývoz farmaceutických výrobkov, ktorý sa prepadol o viac ako polovicu. Vývoz strojov a zariadení klesol o 18 %.
Obchod so službami sa na druhej strane vyvíjal pozitívne v oboch smeroch. Vývoz z USA do Rakúska vzrástol v roku 2025 na 4,3 miliardy. Vývoz rakúskych služieb dosiahol hodnotu 3,7 miliardy eur. Najdôležitejším sektorom v oboch smeroch bol výskum a vývoj, ako aj právne a obchodné služby. V transatlantickom obchode so službami zohrávajú významnú úlohu aj informačné a komunikačné technológie a cestovný ruch.
Rakúske spoločnosti prejavili určitú zdržanlivosť, pokiaľ ide o priame investície. V roku 2025 investovali v USA 22,8 miliardy eur, čo je o 4,6 % menej ako v roku 2024. Naproti tomu priame investície USA v Rakúsku vzrástli na 18,7 miliardy eur.
Christian Helmenstein, autor štúdie a hlavný ekonóm Zväzu rakúskeho priemyslu (IV), poukázal na význam hospodárskych vzťahov pre obe krajiny. V USA pôsobí 950 dcérskych firiem rakúskych materských spoločností, ktoré tam zamestnávajú približne 60.000 ľudí. Naopak, 50 najväčších amerických spoločností pôsobiacich v Rakúsku prispieva približne 2,3 percentami k celkovému hospodárskemu výkonu krajiny a platí 5 miliárd eur na daniach a clách. Americké spoločnosti navyše významne prispievajú k digitálnej transformácii rakúskej ekonomiky, dodal ekonóm.
