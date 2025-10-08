< sekcia Ekonomika
Rakúsky vývoz v júli medziročne klesol o 11,9 % na 15 miliárd eur
Slabý zahraničný dopyt, najmä po strojoch a vozidlách, v júli výrazne zaťažil zahraničný obchod Rakúska.
Autor TASR,aktualizované
Viedeň 8. októbra (TASR) - Slabý zahraničný dopyt, najmä po strojoch a vozidlách, v júli výrazne zaťažil zahraničný obchod Rakúska. Vývoz medziročne klesol o 11,9 % na 15,06 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 3,4 % na 16,95 miliardy eur. Schodok bilancie zahraničného obchodu tak dosiahol približne 1,89 miliardy eur, oznámil v stredu rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Od novembra 2024 dovoz mesiac čo mesiac prevyšoval vývoz. V dôsledku toho sa obchodný deficit Rakúska neustále zväčšuje,“ priblížila riaditeľka rakúskeho štatistického úradu Manuela Lenková. „V prípade strojov a vozidiel, najdôležitejšej skupiny produktov v rakúskom exportnom priemysle, je zahraničný dopyt v súčasnosti obzvlášť slabý, zatiaľ čo domáci dopyt bol vyšší ako v júli predchádzajúceho roka,“ dodala.
Za január až júl 2025 vykázalo Rakúsko obchodný deficit vo výške približne 5,35 miliardy eur po prebytku 3,14 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Rakúska vláda sa stavia skepticky k zníženiu DPH na základné potraviny
Rakúska vláda v stredu vyjadrila zdržanlivý postoj k návrhu na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny, ktorý predložil vicekancelár Andreas Babler zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ). Minister financií Markus Marterbauer, rovnako člen SPÖ, zopakoval, že financovanie takéhoto kroku by si nutne vyžiadalo zvýšenie iných daní. Štátna tajomníčka rezortu Barbara Eibinger-Miedlová z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) uviedla, že je ochotná sa touto otázkou zaoberať, treba však zvážiť vplyvy na rozpočet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Babler minulý týždeň oznámil, že plánuje na rokovanie vlády predložiť otázku zníženia DPH. Líder SPÖ sa však nezaviazal ku konkrétnemu modelu, zatiaľ čo jeho stranícky kolega Marterbauer v stredu zotrval na svojich výhradách. Zníženie sadzby DPH na polovicu na základné potraviny by stálo 800 miliónov eur, čo by si vyžadovalo zvýšenie daní v iných oblastiach, povedal minister financií.
Beate Meinl-Reisingerová, predsedníčka tretej koaličnej strany NEOS, vyjadrila skeptický postoj. Vláda sa v súčasnosti zameriava na štrukturálne problémy a nepodniká unáhlené kroky, čo je správne, povedala. Vyjadrila tiež názor, že za vysoké ceny potravín môže predovšetkým nedostatok konkurencie v maloobchodnom sektore.
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku zaznamenali v septembri prudké zrýchlenie rastu
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku pokračovali v septembri v raste, druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa šesťnásobne zrýchlilo. Dôvodom je najmä pokračujúci výrazný rast cien niektorých potravín, ale aj šperkov. Údaje rakúskeho štatistického úradu Statistics Austria zverejnil portál RTTNews.
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku vzrástli v septembri medziročne o 1,2 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Je to najvýraznejšie tempo rastu veľkoobchodných cien od januára tohto roka, keď sa zvýšili o 1,3 %.
„Hlavným dôvodom je pokračovanie výrazných cenových tlakov na potraviny,“ povedal generálny riaditeľ Statistics Austria Tobias Thomas. Napríklad veľkoobchodné ceny kávy, čaju, kakaa a korenín sa oproti septembru minulého roka zvýšili o 24,6 %.
Prudko však vzrástli aj ceny hodiniek a šperkov. Rast v tomto segmente dosiahol 20,8 %.
Oproti augustu sa veľkoobchodné ceny v Rakúsku zvýšili minulý mesiac o 0,3 %. Zvrátili tak predchádzajúci vývoj, keď v auguste v porovnaní s júlom ceny klesli o 0,6 %.
„Od novembra 2024 dovoz mesiac čo mesiac prevyšoval vývoz. V dôsledku toho sa obchodný deficit Rakúska neustále zväčšuje,“ priblížila riaditeľka rakúskeho štatistického úradu Manuela Lenková. „V prípade strojov a vozidiel, najdôležitejšej skupiny produktov v rakúskom exportnom priemysle, je zahraničný dopyt v súčasnosti obzvlášť slabý, zatiaľ čo domáci dopyt bol vyšší ako v júli predchádzajúceho roka,“ dodala.
Za január až júl 2025 vykázalo Rakúsko obchodný deficit vo výške približne 5,35 miliardy eur po prebytku 3,14 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Rakúska vláda sa stavia skepticky k zníženiu DPH na základné potraviny
Rakúska vláda v stredu vyjadrila zdržanlivý postoj k návrhu na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny, ktorý predložil vicekancelár Andreas Babler zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ). Minister financií Markus Marterbauer, rovnako člen SPÖ, zopakoval, že financovanie takéhoto kroku by si nutne vyžiadalo zvýšenie iných daní. Štátna tajomníčka rezortu Barbara Eibinger-Miedlová z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) uviedla, že je ochotná sa touto otázkou zaoberať, treba však zvážiť vplyvy na rozpočet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Babler minulý týždeň oznámil, že plánuje na rokovanie vlády predložiť otázku zníženia DPH. Líder SPÖ sa však nezaviazal ku konkrétnemu modelu, zatiaľ čo jeho stranícky kolega Marterbauer v stredu zotrval na svojich výhradách. Zníženie sadzby DPH na polovicu na základné potraviny by stálo 800 miliónov eur, čo by si vyžadovalo zvýšenie daní v iných oblastiach, povedal minister financií.
Beate Meinl-Reisingerová, predsedníčka tretej koaličnej strany NEOS, vyjadrila skeptický postoj. Vláda sa v súčasnosti zameriava na štrukturálne problémy a nepodniká unáhlené kroky, čo je správne, povedala. Vyjadrila tiež názor, že za vysoké ceny potravín môže predovšetkým nedostatok konkurencie v maloobchodnom sektore.
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku zaznamenali v septembri prudké zrýchlenie rastu
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku pokračovali v septembri v raste, druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa šesťnásobne zrýchlilo. Dôvodom je najmä pokračujúci výrazný rast cien niektorých potravín, ale aj šperkov. Údaje rakúskeho štatistického úradu Statistics Austria zverejnil portál RTTNews.
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku vzrástli v septembri medziročne o 1,2 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Je to najvýraznejšie tempo rastu veľkoobchodných cien od januára tohto roka, keď sa zvýšili o 1,3 %.
„Hlavným dôvodom je pokračovanie výrazných cenových tlakov na potraviny,“ povedal generálny riaditeľ Statistics Austria Tobias Thomas. Napríklad veľkoobchodné ceny kávy, čaju, kakaa a korenín sa oproti septembru minulého roka zvýšili o 24,6 %.
Prudko však vzrástli aj ceny hodiniek a šperkov. Rast v tomto segmente dosiahol 20,8 %.
Oproti augustu sa veľkoobchodné ceny v Rakúsku zvýšili minulý mesiac o 0,3 %. Zvrátili tak predchádzajúci vývoj, keď v auguste v porovnaní s júlom ceny klesli o 0,6 %.