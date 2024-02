Ralph Lauren oznámil za 3. štvrťrok nárast tržieb aj zisku

New York 8. februára (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren oznámil za 3. štvrťrok svojho obchodného roka 2023/24 nárast tržieb aj zisku. Stalo sa tak vďaka silnému dopytu v USA počas vianočnej sezóny spolu so silným oživením predaja v Číne. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Napriek ekonomickým neistotám bohatší zákazníci počas vianočnej sezóny míňali viac na luxusné módne oblečenie, z čoho ťažil aj Ralph Lauren.



Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca decembra zvýšil na 276,6 milióna USD (256,68 milióna eur) alebo 4,19 USD na akciu z 216,5 milióna USD alebo 3,20 USD/akcia v 3. štvrťroku predchádzajúceho obchodného roka.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 275,1 milióna USD alebo 4,17 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 3,54 USD na akciu.



Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku vzrástli o 5,5 % na 1,93 miliardy USD z 1,83 miliardy USD rok predtým. Prekonali tak odhady analytikov na úrovni 1,87 miliardy USD.



Ralph Lauren, známy svojou nadčasovou, decentnou módou, dokázal využiť aj rastúci dopyt po "nenápadnom luxuse" medzi spotrebiteľmi v podobe kašmírových svetrov, sák, nohavíc a tašiek v neutrálnych tónoch. To mu spolu s tematickým vianočným tovarom vrátane pestrofarebných vianočných svetrov a kockovaných kardigánov pomohlo dosiahnuť solídne výsledky aj napriek problémom v tomto sektore.



Luxusné značky zaznamenali tiež prudký návrat dopytu v Číne. Tržby Ralph Lauren v Číne vzrástli v 3. štvrťroku o viac ako 30 %.



(1 EUR = 1,0776 USD)