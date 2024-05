Ralph Lauren zvýšil kvartálne tržby aj zisk, prekonal odhady

New York 24. mája (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren zaznamenal v poslednom štvrťroku obchodného roka 2023/2024 rast zisku na takmer trojnásobok, pričom výsledky prekonali očakávania trhov. Vývoj zisku podporil rast tržieb, ktorý rovnako prekonal očakávania, pričom tržby potiahol najmä vysoký dopyt v Európe a Ázii. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že za tri mesiace do konca marca tohto roka dosiahla čistý zisk 90,7 milióna USD (83,56 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,38 USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka tak spoločnosť zvýšila zisk o 180,8 %.



Bez započítania jednorazových položiek predstavoval zisk 111,8 milióna USD a na akciu 1,71 USD. Aj v prípade upraveného zisku spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali v tomto prípade so ziskom na akciu na úrovni 1,66 USD.



Lepšie než predpokladané výsledky zaznamenal Ralph Lauren aj z pohľadu tržieb. Tie dosiahli 1,57 miliardy USD oproti 1,54 miliardy USD pred rokom. Analytici predpokladali, že sa zvýšia iba na 1,56 miliardy USD.



Tržby nahor potiahol najmä vysoký dopyt zo strany európskych a ázijských zákazníkov napriek tomu, že spoločnosť zredukovala rozsah zliav. Veľmi dobre sa vyvíjali tržby spoločnosti na kľúčovom čínskom trhu, kde sa zvýšili o viac než 25 %.



(1 EUR = 1,0854 USD)