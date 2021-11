Ralph Lauren zvýšil odhad tržieb v reakcii na zotavovanie sa dopytu

New York 2. novembra (TASR) – Americká odevná spoločnosť Ralph Lauren v utorok zvýšila svoju celoročnú prognózu tržieb v reakcii na zotavovanie sa dopytu po luxusnom oblečení v Severnej Amerike. V uplynulom 2. štvrťroku 2021/22 sa totiž dostala z červených čísiel a jej zisk dokonca prekonal odhady analytikov z Wall Street.



Módny dom so sídlom v New Yorku uviedol, že vo fiškálnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2022, očakáva nárast tržieb pri konštantných menových kurzoch o 34 % až 36 % v porovnaní s predchádzajúcou prognózou ich zvýšenia o 25 % až 30 %.



Ralph Lauren oznámil, že za tri mesiace do konca septembra 2021 dosiahol zisk 193,3 milióna USD (166,95 milióna eur), čo predstavuje 2,57 USD na akciu, po strate 39,1 milióna USD alebo 53 centov na akciu v rovnakom období minulého roka.



Bez započítania jednorazových položiek vykázal módny dom v 2. kvartáli svojho obchodného roka zisk 2,62 USD/akcia. To je lepší výsledok ako 1,99 USD na akciu, ktoré mu predpovedali analytici.



Tržby Ralph Lauren v sledovanom období vzrástli na 1,50 miliardy USD z vlaňajších 1,19 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1578 USD)