Rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa sa má zmeniť

Bratislava 28. novembra (TASR) - Právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde sa má zmeniť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý poslanci Národnej rady (NR) vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je ustanovenie právneho rámca pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde, ktorý v doterajšej právnej úprave využívania poľnohospodárskej pôdy absentuje," priblížil v dôvodovej správe agrorezort.



V súlade s programovým vyhlásením vlády a s cieľom zvýšenia ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy sa podľa ministerstva pôdohospodárstva rozširuje povinnosť platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa jej kvality na všetky poľnohospodárske pôdy, nielen na vybrané pôdy v každom katastrálnom území.



"Navrhujú sa viaceré čiastkové zmeny a úpravy vyplývajúce z požiadaviek aplikačnej praxe, ktorých cieľom je zvýšenie všeobecnej zrozumiteľnosti jednotlivých ustanovení zákona a zjednodušenie ich aplikácie. Z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia správnych konaní a zníženia administratívnej záťaže pre občanov a podnikateľov sa vypúšťajú niektoré povinnosti pre fyzické a právnické osoby. Zároveň sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre aplikáciu vyhovujúcich dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy," dodalo ministerstvo.