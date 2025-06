Výpadok elektriny v Rožňave sa dotkol okolo 4000 odberných miest

Košice 11. júna (TASR) - Približne 4000 odberných miest v Rožňave bolo v stredu skoro ráno bez elektriny, výpadky v distribúcii spôsobila porucha. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej (VSD) Andrea Forbergerová.



„VSD zaznamenala dnes v skorých ranných hodinách výpadok v distribúcii elektriny v meste Rožňava. Išlo o poruchu dvoch napájacích vysokonapäťových elektrických káblových vedení. Tá spôsobila prerušenie distribúcie elektriny do približne 4000 odberných miest,“ spresnila s tým, že postupným vymedzovaním poruchy sa podarilo distribúciu elektriny obnoviť približne do dvoch hodín do 99 percent odberných miest.



„Aktuálne sú zásobené elektrinou aj posledné dve zostávajúce odberné miesta,“ dodala.