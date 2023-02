Raši: Ak by sme chceli dočerpať eurofondy,musíme minúť 17,5 mil. denne

Bratislava 21. februára (TASR) - Ak by SR chcela dočerpať eurofondy z minulého programového obdobia, musela by minúť 17,5 milióna eur denne. V utorok o tom na tlačovej besede informoval podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Raši.



Doplnil, že Slovensko malo ku koncu januára vyčerpaných 65,15 % eurofondov z programového obdobia 2014 až 2020, a to presne 11 mesiacov predtým, ako musia byť všetky dočerpané. Za tú dobu SR musí dočerpať vyše 5,85 miliárd eur.



Ak by SR mala všetky tieto peniaze vyčerpať do konca roka, tak by musela každý deň vrátane víkendov a sviatkov vyčerpať 17,5 milióna eur, vyčíslil Raši. Zároveň vyzval vládu, aby týždenne informovala o stave čerpania a prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá dala vláde ešte deväť mesiacov času, aby čerpanie kontrolovala. Slovensku podľa Rašiho skutočne hrozí, že Európskej únii bude musieť vrátiť balík peňazí, ktorý je veľký takmer ako celý plán obnovy, uzavrela hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.