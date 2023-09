Raši: Ak chceme dočerpať eurofondy, denne musíme minúť 27 miliónov eur

Bratislava 14. septembra (TASR) - Do konca starého programového obdobia ostávajú necelé štyri mesiace a Slovensku ostáva vyčerpať viac ako 3,3 miliardy eur. Upozornil na to vo štvrtok podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši s tým, že doterajšie mesačné čerpanie eurofondov je potrebné viac ako strojnásobiť.



"Ak by sme ich chceli dočerpať, musíme mesačne využiť 830 miliónov eur, čo je 27 miliónov eur denne. Aj keby sme pripustili, že nám z 3,3 miliardy eur prepadne približne 800 miliónov eur, tak je potrebné čerpať približne 630 miliónov eur mesačne, čo je približne 21 miliónov eur denne," objasnil Raši.



Počas pôsobenia exšéfky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veroniky Remišovej sa podľa Rašiho čerpanie pohybovalo na úrovni od 54 do 190 miliónov eur mesačne. Doplnil, že počas úradníckej vlády sa síce čerpanie zvýšilo, ale stále ide len o zhruba 250 miliónov eur za mesiac.



"V júni síce prišlo k nárazovému čerpaniu, čo bolo však spôsobené preplatením viac ako 115 miliónov na pomoc s migrantmi z Ukrajiny a presunom 50 miliónov na Slovenský investičný holding, ktorý poskytuje pôžičky samosprávam," dodal.



Raši tiež upozorňuje, že o chaose v čerpaní eurofondov svedčí aj to, že vláda na svojom stredajšom (13. 9.) zasadnutí schválila ako prvý bod Informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. augustu tohto roka. "Ten však doteraz nie je pre verejnosť dostupný," uzavrel Raši.