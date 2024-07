Raši: Ak sa nestihne zakontrahovať 2,5 mld. eur, presunú sa

Bratislava 9. júla (TASR) - Pokiaľ sa v tomto roku nestihne zakontrahovať 2,5 miliardy eur v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, pôjdu koncom roka do revízie a presunú sa na iné projekty. Uviedol to v utorok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) po rokovaní vlády.



Revízia operačného programu má podľa neho prebiehať od konca tohto roka až po prvý a druhý kvartál nasledujúceho roka. "Tieto peniaze sa presunú tam, kde sú projekty pripravené a kde vedia finančné prostriedky EÚ použiť. Samozrejme, musíme dodržiavať aj základné línie Európskej komisie, nemôžeme použiť všetky peniaze napríklad na vodu, kanalizáciu, cesty alebo rekonštrukciu budov. Musíme dodržiavať aj zelené opatrenia," objasnil Raši



V roku 2025 je potrebné vyčerpať 1,5 miliardy eur. Do konca roka 2026 treba vyplatiť ďalších 2,12 miliardy eur, v opačnom prípade sa podľa Rašiho budú musieť financie vrátiť.