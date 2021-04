Raši: Ak vláda nezačne riešiť podporu MHD, pripravíme návrh zákona

Bratislava 12. apríla (TASR) – Ak vláda nevyužije možnosť skráteného legislatívneho konania na vyriešenie pomoci mestským dopravným podnikom, prípadne sa problematike podpory mestských akciových spoločností nebude venovať vôbec, nezaradení poslanci Národnej rady SR združení v mimoparlamentnej strane Hlas-SD do piatka (16. 4.) pripravia poslanecký návrh zákona na pomoc týmto mestským akciovým spoločnostiam starajúcim sa o hromadnú dopravu. Informoval o tom nezaradený poslanec a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši. Reaguje tak na pondelkový štrajk dopravných podnikov vo viacerých mestách naprieč Slovenskom.



Vláda SR podľa Rašiho svojím nekonaním ohrozila mestskú hromadnú dopravu v mestách, ktoré si ju prevádzkujú samy prostredníctvom akciových spoločností. "Ide o najväčšie mestá v republike, ide o Bratislavu, Košice, Prešov a Žilinu. Iba v samotných týchto mestách žije takmer 900.000 ľudí," podotkol Raši s tým, že zarátajúc i ľudí žijúcich v okolí ide o viac ako milión občanov. "Nepomoc" vlády dopravným podnikom sa tak dotýka takmer pätiny obyvateľstva krajiny.



Raši pritom upozorňuje, že do miest, kde hromadnú dopravu prevádzkujú súkromné spoločnosti, pomoc došla.



Na pomoc by pritom štát potreboval podľa neho relatívne nízku sumu. Stála by ho necelých 35 miliónov eur. Vyzýva vládu, aby okamžite pristúpila k riešeniam. Tým prvým by podľa neho mohla byť rýchla legislatívna úprava, ktorá sa dotýka jednej vety, a vláda spolu s parlamentom vďaka skrátenému legislatívnemu konaniu vie toto riešenie vykonať za 24 hodín. Ide len o zmenu, aby sa medzi subjektmi, ktorým možno poskytnúť pomoc, ocitli i mestské akciové spoločnosti. Na druhé riešenie takisto podľa Rašiho stačí jedno zasadnutie vlády. "Vláda SR vie mestám poskytnúť špeciálnu účelovú dotáciu," podotkol. Mestá by následne tieto prostriedky vedeli rýchlo presunúť do svojich 100-percentných akciových spoločností.



Strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby túto situáciu vyriešila ihneď, pretože nekonaním môže spôsobiť, že mestská hromadná doprava vo veľkých mestách úplne zanikne, pretože mestské akciové podniky skrachujú.