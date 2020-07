Raši: Alokácia na IT projekty je už zazmluvnená

Bratislava 30. júla (TASR) - Alokácia na IT projekty, ktoré vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) navrhla zrušiť alebo prepracovať, je už zazmluvnená a projekty musia byť hotové do roku 2023. Upozornil na to vo štvrtok Remišovej predchodca Richard Raši (nezaradený), ministerka podľa neho túto skutočnosť zamlčala.



"Vďaka jej ničnerobeniu a pozastavovaniu projektov Slovensku hrozí, že budeme musieť vracať Bruselu stovky miliónov eur," poukázal Raši s tým, že Remišová využíva jednoduchú taktiku - zruší projekty a povie, že ušetrí peniaze. Podľa neho to však nie je pravda.



"Jeden zo zrušených projektov - Register mimovládnych organizácii - je už hotový, napĺňa sa, počíta s ním legislatíva a najmä má desiatkam tisícok mimovládnych organizácii ušetriť čas a peniaze, aby pri každom styku s treťou osobou alebo so štátom si nemuseli vybavovať výpis z registra a ďalšie dokumenty," zdôraznil Raši.



Ako dodal, očakával by, že ministerka predstaví nové projekty, ktoré posunú Slovensko dopredu. Namiesto toho však zastavuje projekt, po ktorom mimovládne organizácie volali roky a ktorý má uľahčiť život obyvateľom.



Raši vyzýva Remišovú, aby ozrejmila, ako konkrétne si informatizáciu predstavuje a ak projekty ruší, na nové by mala okamžite vypísať výzvy a začať ich realizovať.



"Za štyri mesiace však neurobila nič, okrem jednej mobilnej aplikácie, ktorá fungovala len niekoľko dní. Alebo nech zruší všetky projekty aj svoje ministerstvo, lebo momentálne berie ministerský plat za ničnerobenie," kritizuje Raši.



Ako dodal na záver, všetky IT projekty prešli transparentným hodnotiacim procesom a každý z nich bol v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ktorú v septembri 2016 schválili všetky odborné IT združenia.