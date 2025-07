Raši apeluje na odblokovanie 200 miliónov eur samosprávam

Bratislava 3. júla (TASR) - Jediným možným riešením v prípade zablokovania eurofondov samosprávam je sumu 200 miliónov eur odblokovať. Takéto zablokovanie ohrozuje rozvoj v regiónoch a zároveň tak SR porušuje podmienky dohody s Európskou úniou (EÚ). Uviedol to vo štvrtok po rokovaní so zástupcami samospráv predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).



„Keď chceme mať eurofondy na regióny aj po roku 2027, tak tento základný predpoklad, že o peniazoch rozhodujú regióny, nemôžeme zrušiť. Aj preto existuje Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ, kde sa všetky zmeny, ktoré majú byť, majú odkonzultovať dopredu. Keby sa to udialo, tak by sa nestalo, že na vládu príde návrh, ktorý berie peniaze regiónov bez toho, aby o tom vôbec tušili. Regióny sú na čerpanie európskych peňazí pripravené,“ podčiarkol predseda NR SR.



Finančné prostriedky, ktoré patria do regiónov, a o ktorých rozhodujú regióny samy, boli pritom podľa neho jednou zo základných podmienok na to, aby sme nové eurofondy na roky 2021 až 2027 dostali. Tieto peniaze sú unikátne v tom, že o nich rozhodujú kraje, mestá a obce a v tom, že tieto subjekty preberajú plnú zodpovednosť, dodal Raši.



„Ten zlý pokus o zablokovanie peňazí pre regióny treba čo najskôr odstrániť a umožniť našim samosprávam, aby všetky projekty, ktoré si pripravili z európskych peňazí, mohli zrealizovať tak, ako o nich vedeli,“ uzavrel Raši.



Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik ocenil stretnutie s predsedom parlamentu. Zároveň informoval, že sa uskutočnilo vo štvrtok aj stretnutie s europoslankyňou Ľubicou Karvašovou (PS). Predmetom diskusie bola najmä ochrana princípu územného rozvoja, ktorého základom je rozhodovanie miest a obcí o investíciách na vlastnom území.



Predseda NR SR sa vo štvrtok stretol so zástupcami Ministerstva vnútra SR, ZMOS, Únie miest Slovenska a Združenia samosprávnych krajov (SK8).



Opozičné Progresívne Slovensko (PS) skonštatovalo, že spoločný tlak opozície a samospráv má zmysel. Strana Hlas-SD podľa PS spravila vo štvrtok významný obrat a začala kritizovať ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) za zmrazenie 200 miliónov eur z eurofondov, ktoré chce vláda zobrať samosprávam. „Všetci členovia vlády vrátane nominantov tejto strany nesú za túto situáciu plnú zodpovednosť a naďalej disponujú nástrojmi, aby tento stav zvrátili,“ doplnila Jana Hanuliaková (PS).