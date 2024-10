Raši: Čerpanie eurofondov je stále nízke, rezorty musia plniť výzvy

Bratislava 23. októbra (TASR) - Čerpanie eurofondov v tomto programovom období je nízke. Aktuálne je vyhlásených 200 výziev za viac ako sedem miliárd eur a približne 800 podpísaných zmlúv. Priblížil v stredu pred rokovaním vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že ministerstvá majú čas do konca roka, aby začali plniť svoje plány na čerpanie eurofondov. Ak tak neurobia, prostriedky budú podľa Rašiho presúvať tam, kde budú potrebné.



"Za necelý rok vlády je stav taký, že máme vyhlásených viac ako 200 výziev, máme zakontrahovaných, teda podpísaných na Slovensku asi 800 zmlúv, ale čerpanie je stále veľmi nízke, lebo sme začali neskoro. Tak ako sme mali problémy s eurofondami v minulých obdobiach, tak aj teraz sa za tie prvé roky, od 2021 do konca roku 2023, stratil čas, a preto, aj keď sme v necelej polovici programového obdobia, už musíme dobiehať," uviedol Raši.



Minister investícií priblížil, že Slovensko musí mať v roku 2025 čerpanie na úrovni 1,5 miliardy eur, v roku 2026 musí byť vyčerpaných ďalších 2,2 miliardy eur. Raši pripomenul, že ak Slovensko eurofondy v určených termínoch nevyčerpá, hrozí ich prepadnutie.



"Dnešná vláda bude o tom, aby sme si povedali fakty a čísla, aby sme si povedali to, že do konca tohto roka buď musia plány ministerstvá splniť, alebo sa k nim výrazne priblížiť, pretože keď nesplnia plány výziev a kontrahovania, tak si vytvárame problém s čerpaním na roky 2025 a 2026," povedal minister. Raši doplnil, že ak ministerstvá nebudú plniť stanovené limity, o peniaze môžu prísť a budú presunuté tam, kde sú potrebné.



Čerpanie eurofondov súčasnou vládou kritizovala opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Podľa nej po roku vládnutia súčasný kabinet vyčerpal len 1,1 % z celkového balíka 12,5 miliardy eur. "Vláda za tento rok dokázala vyčerpať len 144 miliónov. Pri takomto slabom výkone vlády je nereálne, že na budúci rok dočerpá zvyšných 1,41 miliardy eur," hovorí Remišová s tým, že ešte horšia situácia hrozí v roku 2026, keď vláda musí efektívne preinvestovať eurofondy vo výške 3,65 miliardy eur.



Raši pred stredajšou vládou pripomenul, že pri jeho nástupe na ministerstvo malo eurofondové obdobie za sebou už takmer tri roky, no bolo vyhlásených len niekoľko výziev. "Prišli sme do fázy, keď nielenže nebolo žiadne čerpanie, ale bolo vyhlásených iba 27 výziev a bolo iba päť projektov zakontrahovaných a žiadny dokončený," uviedol Raši s tým, že v súčasnosti je vyhlásených 200 výziev a zakontrahovaných 800 projektov.