Raši: Čerpanie starých eurofondov je na úrovni viac ako 94 %

Bratislava 10. januára (TASR) - Čerpanie eurofondov z programového obdobia 2014 - 2020 je na úrovni viac ako 94 %, pričom asi 800 miliónov eur sa ešte naďalej spracováva. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že za posledné mesiace bolo čerpanie EÚ prostriedkov na úrovni skoro 420 miliónov eur mesačne.



"Z prvého programového obdobia bolo vyčerpaných zhruba 93 %. V tomto programovom období vyčerpáme viac. Pokiaľ zarátame peniaze, ktoré sme už teraz poslali žiadateľom a taktiež to, čo sme použili na energokrízu a riešenie dôsledkov Ukrajiny, tak sme nad 94 %. K tomu musíme prirátať ešte viac ako 800 miliónov eur, ktoré sa procesujú. Verím, že do konca apríla oznámime, že sa čerpanie bude blížiť možno k 99 %," priblížil Raši.



Taktiež dodal, že bolo potrebné riešiť opatrenia aj na úrovni Európskej komisie (EK). S jej súhlasom bola použitá na riešenie energokrízy jedna miliarda eur, ktorá by podľa Rašiho v opačnom prípade prepadla. "Posledné mesiace sa museli robiť záchranné práce na to, aby sme eurofondy do Bruselu nemuseli vracať," doplnil.



Ako uviedol Raši, z nového programového obdobia 2021 - 2027 je čerpanie na nulovej úrovni, pričom okolité krajiny prekročili už minimálne jednu miliardu. "Doteraz sme vyhlásili 36 výziev. Verím, že v tomto roku sa konečne začnú čerpať finančné prostriedky aj na to, na čo sú určené," ozrejmil šéf rezortu investícií.



Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák dodal, že plánujú organizovať eurofondové vlády, na ktorých budú viesť dialóg s regiónmi, ale aj ministerstvami.