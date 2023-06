Raši: Eurofondy nemusia prepadnúť, no vláda musí urobiť maximum

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovensko má k dispozícii nové eurofondy na roky 2021 až 2027, ale stále hrozí, že prepadnú miliardy eur z predchádzajúceho eurofondového obdobia, kde musí do konca tohto roka vyčerpať viac ako štyri miliardy eur. Upozornil na to podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Raši.



"Eurofondy sú veľký problém. Vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera ich zanedbala tak, že nám hrozí nevyčerpanie viac ako štyroch miliárd eur z klasických eurofondov a vrátane programu rozvoja vidieka je to viac ako päť miliárd eur. Pritom o peniaze z eurofondov nemusíme prísť, ale nová vláda musí urobiť pre to maximu," uviedol Raši. Vlády Matoviča a Hegera podľa neho dokázali kompletne zrealizovať projekty len za 650 miliónov eur, čo sú podľa jeho slov necelé štyri percentá eurofondov vyčlenených pre Slovensko.



Raši uviedol, že Slovensko mohlo zabojovať o záchranu eurofondov počas návštevy eurokomisárky pre regionálny rozvoj a eurofondy Elisy Ferreirovej v Bratislave koncom mája. "Nová vicepremiérka pre eurofondy zatiaľ nepredložila žiaden ucelený materiál, ako ich zachrániť. Reportovanie o čerpaní na rokovaniach vlády v čase, keď na vyčerpanie miliárd eur zostáva sedem mesiacov, je žalostne málo," dodal Raši.



Podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš zároveň informoval, že prezidentka podpísala zákon, v ktorom strana Hlas-SD presadila mimoriadne zvýšenie dôchodkov. "S platnosťou od 1. júla tohto roka sa teda dôchodky zvýšia o 10,6 percenta, teda v priemere o 61 eur," uviedol. Dodal, že zvýšené budú všetky dôchodky vyplácané Sociálnou poisťovňou, teda aj invalidné, sirotské a vdovské, pričom prvé zvýšené dôchodky budú vyplácané v auguste.