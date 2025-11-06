< sekcia Ekonomika
Raši: Metsolová v mene EP chce také riešenia,ktoré neohrozia záujmy SR
Zdôraznil, že hlavné body, o ktorých rokovali, boli ekonomického charakteru, týkali sa prípravy viacročného finančného rámca EÚ, iniciatívy REPowerEU či emisných povoleniek ETS 2.
Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa vo štvrtok doobeda v Bruseli stretol s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou. Počas ich pracovného stretnutia sa zamerali aj na iniciatívu REPowerEU a dlhodobý rozpočet EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.
Raši pripomenul, že Metsolová prijala jeho pozvanie na návštevu Slovenska, počas ktorej by sa mala stretnúť s poslancami NR SR, s predstaviteľmi vlády a takisto so študentmi a chcela by osobne vysvetliť niektoré európske témy.
Zdôraznil, že hlavné body, o ktorých rokovali, boli ekonomického charakteru, týkali sa prípravy viacročného finančného rámca EÚ, iniciatívy REPowerEU či emisných povoleniek ETS 2.
„Tieto témy trápia obyvateľov Slovenska, ale sú to témy aj v Európskom parlamente - emisné povolenky, zákaz spaľovacích motorov a znižovanie emisií CO2, konkurencieschopnosť Európy, aký bude viacročný finančný rámec vrátane nových eurofondov, teda to, ako budeme fungovať od roku 2028 do roku 2034,“ povedal. Upozornil, že pre Slovákov ide o citlivé témy, lebo mnohé z opatrení na úrovni EÚ by mohli znamenať finančnú záťaž pre nich.
Poslanci EP vyzvali Európsku komisiu, aby prerobila návrh budúceho dlhodobého rozpočtu tak, aby neboli ohrozené tradičné politiky, ako je súdržnosť a poľnohospodárstvo. Podľa Rašiho europarlament chce s eurokomisiou diskutovať tak, aby spolu našli riešenie a celý návrh rozpočtu sa nemusel nanovo prepracovať.
„Budú sa musieť nájsť kompromisy. Zatiaľ je stanovisko členských krajín aj europoslancov také, že zmeny v eurofondovej politike nemôžu byť proti tomu, čo momentálne presadzujú. Je to spoločná poľnohospodárska politika a kohézna politika. Stanovisko členských krajín je, aby sa tieto politiky nespájali, aby zostala minimálna časť európskych peňazí na regióny a aby bola decentralizovaná,“ vysvetlil Raši.
Spresnil, že šéfka EP je v tomto „veľmi pragmatická“ a chce hľadať také riešenia s Európskou komisiou, aby bol viacročný finančný rámec odhlasovaný. Lebo to najhoršie, čo by sa mohlo stať, je, že by sa sedemročný rozpočet neprijal, čím by trpeli všetky členské krajiny.
V oblasti energetiky, kde eurokomisia presadzuje iniciatívu REPowerEU, podľa Rašiho treba hovoriť o tom, že je to téma energetickej bezpečnosti a dostatočnosti energetických zdrojov. To podľa neho rezonuje aj na úrovni predsedov vlád a dodal, že Metsolová dôležitosť tohto aspektu dobre chápe a nechce riešenia, ktoré by viedli k tomu, že Slovensko obetuje svoju energetickú bezpečnosť.
„Pre Slovensko je to kľúčové. Sme krajina, ktorá je vnútrozemská a ktorá bola dlhodobo naviazaná na transport energetických nosičov z Ruska cez Ukrajinu. Metsolová je za také riešenia, aby to Slovensko pri diverzifikácii zdrojov a postupnom obmedzovaní dovozu energetických nosičov z Ruska zvládalo a netrpelo,“ odkázal predseda NR SR.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
