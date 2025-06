Raši: Minister Migaľ sa v téme regiónov ešte dostatočne nezorientoval

Bratislava 23. júna (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) po 100 dňoch vo funkcii dokazuje, že sa v téme regiónov stále nezorientoval tak, ako by bolo potrebné. Namiesto toho, aby so samosprávami zodpovedne a otvorene rokoval za jedným stolom, atakuje ich a posiela im neadekvátne a priam neslušné odkazy cez médiá. V reakcii na pondelkové vyjadrenia ministra to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a exminister investícií Richard Raši (Hlas-SD).



„Samosprávy sa vplyvom rozhodnutí Matovičovej vlády dostali do zlej finančnej situácie. Od roku 2022 do dnešného dňa majú výpadok príjmov až 1,3 miliardy eur. A preto rozvoj miest a obcí vedia samosprávy zabezpečiť iba a najmä vďaka projektom z eurofondov. Samosprávy s týmito financiami, ktoré im boli sľúbené, počítali a je zarážajúce, že im ich chce minister Samuel Migaľ zobrať,“ uviedol Raši.



Migaľ na tlačovej konferencii tvrdil, že samosprávy sú v príprave na čerpanie eurofondov priemerné, ich schválené projektové zámery sú na úrovni 56 % a kontrahovanie približne na úrovni 12 %. Regiónom odkázal, aby „menej plakali a viac makali“. „Schválené projektové zámery samospráv sú na úrovni 56 %, žiadosti o nenávratný finančný prostriedok sú na úrovni 32 %. Čo sa týka kontrahovania, slovenské vyššie územné celky a samosprávy sú na úrovni 12 %. Čo sa týka čerpania, to ani nebudem spomínať, pretože to je absolútne katastrofálne,“ uviedol Migaľ.



Doplnil, že hoci na posledné rokovanie vlády niesol materiál o stave čerpania eurofondov, v ktorom sa písalo, že sa revízia eurofondov a zablokovanie peňazí regiónov nedotkne, pod tlakom spomínaných argumentov napokon s návrhom iných ministrov na zapojenie samospráv do revízie súhlasil. Pôvodne sa podľa Migaľa mali na revíziu eurofondov skladať len ministerstvá.