Raši: Ministerstvo vybralo z advokátskych kancelárií najnižšiu ponuku

Bratislava 19. augusta (TASR) - Napriek tomu, že zákon umožňuje výnimky, ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dodržalo pravidlá a oslovilo päť advokátskych kancelárií, z ktorých vybralo najnižšiu ponuku. Uviedol to v pondelok minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Reagoval tak na tvrdenia poslanca Národnej rady (NR) SR Jána Hargaša z opozičného PS v súvislosti so zákazkou pre firmu Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG.



"Pripomínam, že ide o rámcovú zmluvu, z ktorej bolo doteraz využitých asi 13.000 eur, a v prípade tejto advokátskej kancelárie ide o špecifické zastupovanie ministerstva pred Európskym súdnym dvorom, Európskou komisiou, ale aj pred súdmi SR najmä v oblasti eurofondov. Hargaš by mal poznať pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentne zásady využívania právnych služieb advokátov," uviedol Raši.



Dodal, že Hargaš ako bývalý štátny tajomník bol členom vedenia ministerstva, ktoré v predchádzajúcom volebnom období štyrikrát využilo rovnaký postup na uzatvorenie zmluvy s advokátskou kanceláriou na poskytovanie právnych služieb v sporovej agende. "Vyzývam poslanca Hargaša, aby prestal klamať, zverejňovať polopravdy a tak ako súčasné vedenie MIRRI sa riadil právnymi predpismi SR," uzavrel Raši.



Opozičné PS v pondelok vyzvalo Rašiho, aby vysvetlil okolnosti výberu advokátskej kancelárie na využitie právnych služieb. Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš tvrdí, že zákazka pre firmu Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG v hodnote 400.000 eur je najväčšia zákazka na právne služby tejto vlády.