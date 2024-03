Raši: Na prevenciu kriminality v mestách a obciach pôjde 20 mil. eur

Bratislava 7. marca (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo na prevenciu kriminality v samosprávach, mestách a obciach 20 miliónov eur. V súvislosti s tým pripravuje dve výzvy, týkajúce sa bezpečnostných kamier a inteligentných riešení bezpečnosti. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii rezortný šéf Richard Raši (Hlas-SD).



"O tejto sume bolo rozhodnuté počas rokovania vlády pre prevenciu kriminality. Robíme tak preto, lebo počas posledných 3,5 roka nebolo na bezpečnosť samospráv vyčlenené ani euro, pritom na to peniaze boli. Po konzultáciách s tými, ktorých sa to týka, teda mestami, obcami a krajmi, pripravujeme dve výzvy," uviedol Raši.



Objasnil, že prvá výzva na investície do bezpečného prostredia obcí, miest a regiónov v objeme 4 milióny eur sa bude týkať bezpečnostných kamier a ich dobudovania. Má byť realizovaná ako integrovaná územná investícia. O tom, kde budú kamery umiestnené, či koľko obcí bude chránených, tak rozhodnú samotné mestá a obce.



Druhá výzva Podpora budovania inteligentných miest a regiónov v objeme viac ako 16 miliónov eur sa bude týkať inteligentných riešení bezpečnosti a dobudovania komplementárnych systémov. "Bude o tom, aby kamery nielen pozorovali, ale aj rozlišovali, o tom, aby pôsobili preventívne, aby sa budovali pulty centrálnej ochrany, aby sme kamerami vedeli vybaviť nielen mestá, ale aj obce," dodal Raši.



Šéf rezortu prezentoval aj štatistické dáta, podľa ktorých 84 percent primátorov a starostov konštatuje, že kamerové systémy sa osvedčili. Taktiež z nich vyplýva, že 70 percent komunálnych lídrov vidí priestor na medziobecnú spoluprácu.



Rezort taktiež vyčlenil viac ako 80 miliónov eur na takzvané rómske hliadky. "Dáme Rómom prácu, ktorú im zaplatíme z európskych peňazí a dáme prácu v miestach, kde nikto iný pracovať nemôže, iba Rómovia. Vďaka týmto hliadkam zabezpečíme bezpečnosť vo viac ako 420 obciach, kde žije prevažne rómska komunita, a zabezpečí sa aj bezpečnosť v okolí, kde žije majoritné obyvateľstvo," uzavrel Raši.