Richard Raši: Na regionálny rozvoj pôjde viac ako 1,1 milióna eur

Zlaté Moravce/Skýcov 8. januára (TASR) – Revitalizovaný park, nová rozhľadňa či priestory na spoločenské stretávanie ľudí vznikajú v Nitrianskom kraji z dotácií určených na podporu regionálneho rozvoja. Výzvu na podávanie projektov vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý v regióne podporil celkovo šesť projektov sumou takmer 234.000 eur.



Podpredseda vlády SR Richard Raši (Smer-SD) bol v stredu skontrolovať projekt v obci Skýcov, kde na Vápennom vrchu vzniká nová turistická rozhľadňa, na ktorú poskytol jeho úrad sumu takmer 35.000 eur. Ďalších 40.000 eur získali neďaleké Zlaté Moravce na obnovu a rekultiváciu Parku Janka Kráľa. „Podporujeme projekty zamerané na regionálny rozvoj a najmä na zlepšovanie turistickej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu a zatraktívnenie prostredia na trávenie voľného času pre obyvateľov, turistov a návštevníkov miest a obcí. Ide o aktivity, na ktoré samospráva vo svojom rozpočte často nevie nájsť peniaze, no pre život ľudí v regiónoch sú veľmi dôležité,“ skonštatoval Raši.



Celkovo jeho úrad vlani podporil na celom Slovensku 35 projektov sumou 1,1 milióna eur. Do Nitrianskeho kraja šla dotácia okrem Skýcova a Zlatých Moraviec aj do Duloviec v okrese Komárno, kde na rekonštrukciu amfiteátra získali sumu 35.000 eur. Na projekt zameraný na rozvoj regiónu Tekov šlo do Bátoviec v okrese Levice 44.000 eur. Sumu 40.000 eur získala aj obec Mankovce v okrese Zlaté Moravce na vybudovanie areálu pre spoločenské stretnutia. Rovnakú sumu získala aj Asociácia Divadelná Nitra na kultúrne projekty.



Úrad už vypísal aj novú výzvu, v ktorej je tak ako vlani alokovaných vyše 1,1 milióna eur. Samosprávy a ďalšie oprávnené subjekty sa o podporu od 10.000 do 50.000 eur môžu uchádzať do 16. januára. „Žiadateľ musí projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške desať percent. O finančnú podporu môžu žiadať obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce,“ pripomenul Raši.



Ako zdôraznil, výhodou výzvy je administratívna nenáročnosť. „Nie je to také zložité ako pri európskych fondoch, takže si nikto nemusí na vypracovanie projektov najímať expertov. V prípade potreby dokážeme žiadateľom pomôcť a poradiť aj u nás, na úrade,“ dodal Raši.