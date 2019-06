Raši: Na Slovensku v oblasti kyberbezpečnosti postupujeme preventívne

Raši skonštatoval, že Slovensko čelí kybernetickým útokom takmer na dennej báze, pričom ide o oblasť, v ktorej sa nikdy nedá hovoriť o úplnom bezpečí.

Bratislava 17. júna (TASR) – Kybernetická bezpečnosť je oblasťou, ktorá má veľký investičný deficit, pretože štáty sa ňou začínajú zaoberať až vtedy, keď sa niečo udeje. Slovensko sa rozhodlo postupovať preventívne. Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v pondelok na medzinárodnej konferencii Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti pri používaní informačno-komunikačných technológií (IKT).



Kybernetická bezpečnosť je podľa Rašiho "životne dôležitá" pre každého človeka a tiež pre každý štát na svete. Väčšina štátov sa ňou však podľa jeho slov začína seriózne zaoberať až vtedy, keď sa niečo udeje, teda po kybernetických útokoch.



"Preto sme sa rozhodli na Slovensku postupovať preventívne. Chceme, aby náš úrad mal prehľad, ale aj kontrolu nad tým, čo všetko sa v kybernetickej bezpečnosti robí, aby sa k budovaniu kybernetickej bezpečnosti pristupovalo systémovo, aby to robil úplne každý, pretože kybernetická bezpečnosť štátu je tak dobrá, ako kvalitná je tá najslabšia súčasť kybernetickej bezpečnosti," priblížil Raši v súvislosti s Národným programom vybudovania kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal byť v objeme 40 miliónov eur.



Raši skonštatoval, že Slovensko čelí kybernetickým útokom takmer na dennej báze, pričom ide o oblasť, v ktorej sa nikdy nedá hovoriť o úplnom bezpečí. "Na druhej strane musíme urobiť všetko pre to, aby sme pri akomkoľvek kybernetickom útoku z ktorejkoľvek časti sveta vedeli, že sme urobili maximum pre to, aby sme ochránili Slovenskú republiku," podotkol. Zdôraznil, že táto téma sa týka všetkých. "Všetky dáta sú v súčasnosti uložené v elektronickom formáte," dodal.



Konferenciu OBSE, ktorá sa koná v Bratislave, považuje Raši za veľmi dôležitú, najmä z pohľadu zjednotenia postupu v kybernetickej bezpečnosti. "Stretávajú sa tu experti, hovoria o svojich skúsenostiach, hovoria o cieľoch a víziách, kde by sme mali postupovať a takto sa aj koordinuje samotná ochrana v celom priestore Európskej únie," poznamenal.