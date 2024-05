Raši: Na transformáciu hornej Nitry pôjde viac ako 225 miliónov eur

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Na transformáciu regiónu horná Nitra je vyčlenených viac ako 225 miliónov eur. Z toho 120 miliónov je už v aktuálnych výzvach a zvyšných 85 miliónov eur bude určených v rámci výziev ešte tento rok. Vyhlásil to v stredu minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej.



"Okrem peňazí, ktoré sú pripravené na Fond spravodlivej transformácie, bolo určených pre Trenčiansky samosprávny kraj ďalších viac ako 135 miliónov eur na výzvy, teda sú to všetko eurofondové peniaze, o ktorých bude Trenčiansky samosprávny kraj rozhodovať s mestami a obcami sám," uviedol Raši.



Vyhlásil, že ďalších viac ako 25 miliónov eur pôjde do Trenčianskeho kraja na tzv. udržateľný mestský rozvoj. Financie budú podľa neho použité iba na tie projekty, o ktorých sa sami rozhodnú, že sú pre kraj a celý región dobré.



Následne predstavil pripravované výzvy, ktoré sú v objeme viac ako 85 miliónov eur. Ide o národný projekt štátneho priemyselného parku Handlová, o ktorý žiadal samotný región. Ďalej tiež projekt odpadového hospodárstva v Nitre, ktorý pripravujú mestá a obce hornej Nitry. Vyčlenených je naň desať miliónov eur.



"Sú to aj spomínané vodíkové autobusy. Potom je to projekt, ktorý sa už realizuje, a to projekt na preškolenie viac ako 840 zamestnancov tak, aby boli po zmenách, ktoré nastávajú, schopní sa umiestniť na trhu práce," objasnil Raši s tým, že je naň vyčlenených 15 miliónov eur.



Už vyhlásené výzvy sú podľa jeho slov určené na podporu komplexného stredného odborného vzdelávania, ako aj na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. Taktiež ide aj o podporu pre veľké podniky či podporu pre obnoviteľné zdroje energií.



"Vláda tieto výzvy a peniaze pripravovala spolu s mestami, obcami, Trenčianskym samosprávnym krajom, Hornonitrianskymi baňami, podnikateľmi, ale aj združeniami a občanmi, ktorí v tomto regióne žijú," uzavrel Raši.