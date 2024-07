Raši: Na vodovody a kanalizácie sú vyhlásené výzvy za 350 miliónov

Bratislava 17. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pracuje na Pláne rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie SR, ktorý spolu s ďalšími rezortami predloží na vládu do konca marca 2025. Zároveň sú na tieto účely vyhlásené výzvy s alokáciou dohromady viac ako 350 miliónov eur. Uviedol to šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD), o čom v stredu informoval odbor komunikácie ministerstva.



"Určite súhlasíte, ak poviem, že nie je možné, aby v 21. storočí v jednej z najvyspelejších krajín sveta mali ľudia problém dostať sa k pitnej vode alebo mali problém s odpadovou vodou tak, aby neznečisťovali životné prostredie. Toto musí byť priorita vlády, toto je o kvalite života ľudí v každom kúte Slovenska," uviedol Raši.



Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák dodal, že vďaka plánu bude jasné, akým spôsobom a cez aké peniaze zabezpečia vyššiu kvalitu života aj dostupnými vodovodmi a fungujúcou kanalizáciou.



Rezort pripomenul, že budovanie vodovodov a kanalizácií je podporované aj z nových eurofondov. Doteraz na tieto účely smerovali štyri výzvy s alokáciou dohromady takmer 210 miliónov eur. Zároveň boli vyhlásené výzvy na fázované projekty, ktoré pokračujú z programového obdobia 2014 - 2020, v celkovej sume 90 miliónov eur. Vyhlásené sú aj dve integrované výzvy pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít, v rámci ktorých je možné podporiť aj aktivity v oblasti voda a kanál vo výške 51 miliónov eur.



"Ďalšiu výzvu zameranú na podporu infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 ekvivalentných obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2000 ekvivalentných obyvateľov v dobiehajúcich regiónoch, plánujeme vyhlásiť do konca júla. Pôjde o výzvu v celkovom objeme viac ako 29 miliónov eur," dodal Raši.



Podľa dostupných údajov zo Štatistického úradu SR k roku 2022 nemalo verejný vodovod približne 15 % zo všetkých obcí Slovenska, pričom kanalizáciu nemalo takmer 60 % zo všetkých obcí.