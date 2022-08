Raši: Navrhujeme zákon na vznik centrálneho registra výziev a dotácií

Bratislava 23. augusta (TASR) – Na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predkladajú nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD návrh zákona, ktorým sa má zaviesť centrálny register výziev a dotácií. Všetky výzvy a dotácie by tak mali byť zverejnené na jednom mieste. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii podpredseda strany a nezaradený poslanec parlamentu Richard Raši.



Všetci, ktorí dávajú dotácie z verejných peňazí, by podľa návrhu museli výzvu zverejniť v centrálnom registri. "Dnes totiž výzvy na dotácie sú zverejňované väčšinou iba na webových stránkach organizácií, a to mnohokrát aj na podstránkach," upozornil Raši s tým, že často žiadatelia výzvu ani nevedia nájsť. Register výziev prirovnal k centrálnemu registru zmlúv.



Toto riešenie je podľa neho jednoduché a lacné. Účinnosť navrhovanej novely infozákona navrhujú od 1. januára 2023. "V tomto zákone nie je nič politické. Je to praktické riešenie a reakcia na situáciu, ktorú vytvorilo takzvané protikorupčné hnutie OĽANO, ktoré chcelo dať štátnemu tajomníkovi 4500 eur na sviňu. To bol impulz," priblížil Raši.