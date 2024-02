Raši: Navýšením výzvy o 32 mil. eur bude bezpečnejšie v osadách

Bratislava 28. februára (TASR) - Vďaka navýšeniu výzvy na Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS) o 32 miliónov eur sa má zlepšiť bezpečnosť a zvýšiť zamestnanosť vo viac ako 400 mestách a obciach. Na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach to povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD).



"Spoločne sa nám podarilo nájsť ďalšie peniaze na projekty takzvaných rómskych hliadok, ktoré budú strážiť poriadok v marginalizovaných komunitách. Využijeme na to prostriedky Európskej únie," vyhlásil Raši.



Namiesto 256 obcí, ktoré už získali nenávratný finančný príspevok, sa tak podporí až 424 obcí, miest a mestských častí po celom Slovensku. Prácu má tak podľa odboru komunikácie rezortu získať vyše 2000 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.



"Zamestnávame Rómov, ktorí by inak boli nezamestnateľní, pretože na tieto hliadky by žiadna obec nemala peniaze. Vďaka tomuto užitočnému projektu budú Rómovia i majorita žiť vo väčšej symbióze, v čistejšom a najmä bezpečnejšom prostredí," uzavrel Raši.