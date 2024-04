Raši: Nová výzva za 350 mil. eur je na modernizáciu verejnej dopravy

Bratislava 18. apríla (TASR) - Nová eurofondová výzva z Programu Slovensko za 350 miliónov eur je zameraná na modernizáciu verejnej osobnej dopravy a udržateľnej mestskej mobility v regiónoch. Uviedol to vo štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) na tlačovej konferencii.



"O finančné prostriedky môžu žiadať mestá a obce, ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu alebo kde tento spôsob dopravy zabezpečujú podniky so 100 % účasťou mesta alebo obce, ako aj tie, ktoré majú podobný majetkovoprávny vzťah k infraštruktúre. Takisto aj mestá, obce a vyššie územné celky, ktoré zabezpečujú dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme," uviedol Raši s tým, že ide o výzvu mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude riešený v samostatnej výzve.



Oprávnenými žiadateľmi sú aj obchodné spoločnosti, ktoré vykonávajú pravidelnú autobusovú dopravu pre mestá, obce a vyššie územné celky na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Rovnako aj Železnice SR a organizácie zriadené krajom alebo mestom na účely prevádzky integrovaného dopravného systému.



"Zároveň ide o výzvu, ktorá má zvýšiť prístupnosť a atraktivitu osobnej verejnej dopravy, má znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie najmä pri znížení hlukovej záťaže, vibrácií či prašnosti," dodal Raši s tým, že má takisto zlepšiť kvalitu služieb vo verejnej doprave a znížiť negatívne vonkajšie vplyvy.



Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) objasnil, že finančné prostriedky je možné použiť na električky, autobusy (aj na alternatívny pohon), prestupné terminály alebo tzv. opatrenia preferencií, ktorými dokáže byť hromadná doprava favorizovaná voči individuálnej doprave. Prostriedky sú určené aj na modernizáciu technickej základne mestskej hromadnej dopravy, informačné dispečerské systémy a tarifné systémy predaja lístkov.



"Cieľom výzvy je zatraktívniť verejnú dopravu s dôrazom na životné prostredie a dostať ľudí z individuálnej dopravy do verejnej dopravy," uzavrel Ráž.