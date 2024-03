Raši: Novela urýchli verejné obstarávanie, išlo o požiadavku samospráv

Bratislava/Galanta 27. marca (TASR) - Hlavným cieľom návrhu novely, ktorý v stredu schválila vláda, je urýchliť verejné obstarávania a posunúť Slovensko dopredu. Po rokovaní kabinetu to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD), ktorého rezort návrh pripravil.



Idea na legislatívne zmeny podľa neho nevznikla na ministerstve, ale išlo o požiadavku samospráv, primátorov a starostov, ktorí majú problém so súčasnými pravidlami verejného obstarávania. "Priemerná dĺžka obstarávania pri tých menších, tzv. podlimitných zákazkách bola na Slovensku viac ako pol roka. Po prijatí tohto zákona očakávame, že to obstarávanie bude v priebehu týždňov, maximálne jedného mesiaca," avizoval Raši.



Minister sa neobáva prípadného zneužívania voľnejších pravidiel. Primátori a starostovia patria podľa neho k najkontrolovanejším osobám, či už prostredníctvom zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, obecného kontrolóra, Najvyššieho kontrolného úradu, občanov alebo mnohých neziskových organizácií. "My pozeráme na primátorov, starostov a tých, ktorí budú obstarávať s prezumpciou neviny. Nedávame zákon preto, lebo si myslíme, že každý ho bude zneužívať," zdôraznil Raši.



Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa majú novelou zjednotiť. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Návrh novely upravuje aj revízne postupy. Bez náhrady sa má zo zákona vypustiť žiadosť o nápravu, keďže nie je vyžadovaným inštitútom podľa predpisov EÚ.



Finančný limit zákaziek na stavebné práce, nad ktorý sú dotknuté subjekty oprávnené podať námietky, sa má novelou zvýšiť z doterajších 800.000 eur na 1,5 milióna eur. Právnou úpravu sa má tiež zaviesť výnimka zo zákona na podlimitnú zákazku na dodanie potravín pre školské stravovanie a poskytovanie sociálnej služby.