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Raši očakáva schvaľovanie rozpočtu na novembrovo-decembrovej schôdzi
Otázka prípadnej potreby ďalších konsolidačných opatrení patrí podľa jeho slov na ministerstvo financií.
Autor TASR
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Košariská 21. júla (TASR) - Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 aktuálne pokračujú na technicko-ekonomickej úrovni, keď rezort financií analyzuje požiadavky jednotlivých rezortov. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) to v utorok uviedol s tým, že schvaľovanie rozpočtu očakáva na novembrovo-decembrovej schôdzi parlamentu.
„Rozpočet bude do NR SR predložený až vtedy, keď na ňom bude dohoda. Sú dve možnosti, prvá schôdza, ktorá je septembrovo-októbrová, keď by predložený mohol byť. A druhá schôdza, novembrovo-decembrová, keď predložený byť musí,“ povedal. Z praktického hľadiska si myslí, že rozpočet bude schvaľovaný asi až na druhej schôdzi.
„Vyjednávania sú vždy ťažké. Výsledkom má byť jedna vec. Buď nech sú všetci rovnako spokojní, alebo všetci rovnako nespokojní. Ale hlavne, musíme sa zmestiť do limitov, ktoré ako členská krajina EÚ máme,“ dodal Raši. Otázka prípadnej potreby ďalších konsolidačných opatrení patrí podľa jeho slov na ministerstvo financií.
„Rozpočet bude do NR SR predložený až vtedy, keď na ňom bude dohoda. Sú dve možnosti, prvá schôdza, ktorá je septembrovo-októbrová, keď by predložený mohol byť. A druhá schôdza, novembrovo-decembrová, keď predložený byť musí,“ povedal. Z praktického hľadiska si myslí, že rozpočet bude schvaľovaný asi až na druhej schôdzi.
„Vyjednávania sú vždy ťažké. Výsledkom má byť jedna vec. Buď nech sú všetci rovnako spokojní, alebo všetci rovnako nespokojní. Ale hlavne, musíme sa zmestiť do limitov, ktoré ako členská krajina EÚ máme,“ dodal Raši. Otázka prípadnej potreby ďalších konsolidačných opatrení patrí podľa jeho slov na ministerstvo financií.