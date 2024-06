Raši: Od augusta začne nová éra jednoduchšieho verejného obstarávania

Bratislava 20. júna (TASR) - Od augusta tohto roka začne na Slovensku nová éra jednoduchšieho verejného obstarávania. Pomôže to všetkým, ktorí musia obstarávať a ktorí sa starajú o kvalitu života v regiónoch. V reakcii na schválenie novely zákona o verejnom obstarávaní Národnou radou (NR) SR to vo štvrtok vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



Vyzdvihol, že návrh v stredu (19.6.) pri záverečnom hlasovaní podporilo 86 poslancov, okrem koaličných aj tí z opozičného KDH. "Pripravili sme naozaj mnoho zlepšení, ktorých jediným cieľom je to, aby verejné obstarávanie na Slovensku nebola cesta zarúbaná, ale aby bolo čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a viedlo k tomu, aby sme vedeli investovať v našich mestách, obciach, župách a všetkých, ktorí verejné obstarávanie používať musia," priblížil Raši na tlačovej konferencii v parlamente.



Zdôraznil, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pripravilo novelu v úzkej spolupráci s predstaviteľmi regiónov a tie ju vítajú. Takisto bola konzultovaná s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) či Európskou komisiou (EK). Doterajší zákon obstarávanie podľa ministra neustále sťažoval a prinášal prekážky aj nad rámec toho, čo od nás vyžaduje Európska únia (EÚ).



Raši sa neobáva, že by zvýšenie limitu na podlimitné zákazky, ktoré sa nemusia riadiť pravidlami verejného obstarávania, z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur prinieslo problémy. "Aj vtedy platia všetky zákony, všetky finančné obmedzenia o transparentnosti, hospodárnosti a efektívnom využívaní finančných prostriedkov. Tento zákon sa nijako nevymyká z limitov a zákonov, ktoré sú v iných krajinách EÚ," vysvetlil.



Novelou sa napríklad zrušil aj inštitút žiadosti o nápravu. "Bol to slovenský výmysel, ktorý žiadna európska smernica nevyžaduje, ale ktorý komplikoval život našim verejným obstarávateľom," zhodnotil minister. Vyzdvihol aj úpravu možností podávania námietok, ktoré podľa neho často brzdili dokončenie obstarávania, či v stanovení pokút.



Zmeny vo verejnom obstarávaní nie sú dobrou správou iba pre slovenské regióny, ale ide aj o dobrý signál smerom k susedným krajinám, podčiarkol štátny tajomník MIRII Michal Kaliňák. "Musíme si uvedomiť, že na cezhraničnú spoluprácu máme takmer 600 miliónov eur. Čakáme, že koncom tohto roka budeme môcť predstaviť ďalšie výzvy za viac ako 200 miliónov eur zo švajčiarskych a nórskych finančných mechanizmov," vyčíslil. Doteraz u nás obstarávanie podľa neho trvalo výrazne dlhšie ako u susedov, čo sa teraz zmení a spolupráca s nimi tak bude jednoduchšia.