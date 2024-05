Raši: Od Česka chceme okopírovať všetko pozitívne k eurofondom

Praha 14. mája (TASR) - Od Česka chceme okopírovať všetky dobré riešenia, aby sa na Slovensku darilo eurofondy lepšie čerpať. Po rokovaní s českým podpredsedom vlády pre digitalizáciu a ministrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom to spravodajkyni TASR povedal slovenský minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Ocenil, že medzivládna spolupráca s ČR funguje.



"Naše pracovné skupiny pracujú na tom, aby sme opísali a v tom dobrom zmysle boli plagiátormi všetkých dobrých riešení, ktoré majú," povedal Raši s tým, že ide o rôzne technické kroky, ktorých cieľom je zjednodušiť vykazovanie čerpania výdavkov. "V tom dobrom chceme kopírovať to, čo majú oni, ale aj Poliaci a Maďari," dodal. Prostriedky, ktoré idú do slovenských regiónov tento rok, sa budú podľa neho čerpať výrazne jednoduchšie aj vďaka inšpirácii príkladmi dobrej praxe, ktoré videli v ČR, Poľsku či Maďarsku.



"Som rád, že aj napriek silným slovám českej vlády pred prezidentskými voľbami normálne funguje medzivládna spolupráca," povedal Raši. Dôkazom silného partnerstva medzi SR a ČR je podľa neho aj program cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ. V minulom programovom období naň bolo vyhradených 106 miliónov eur. Takmer 107 miliónov eur podporí toto územie aj z nových eurofondov.



Rezort v tlačovej správe pripomenul napríklad projekt nového mostného prepojenia medzi Kopčanmi a Mikulčicami nad riekou Morava, vytvorenie Trezoru prírody v Hornej Lideči a projekt TREBUCHET, v rámci ktorého boli zrekonštruované hrady v Trenčíne a Buchloviciach.



V pláne je podľa slovenského ministerstva tiež opätovné obnovenie zasadnutí Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Posledné sa uskutočnilo v máji 2019.



Raši vyzdvihol, že Európskej únii bude onedlho predsedať Maďarsko a po ňom Poľsko, čo je podľa príležitosťou, aby krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) spoločne zapracovali na budúcnosti eurofondov.



"Dali sme si prvú domácu úlohu - česká strana na základe našej diskusie pripraví všetky dôležité dátumy a momenty, ktoré sa budú diať na úrovni EK a budú mať súvis s eurofondami. Aby sa nestalo, že pri zmenách, ktoré nastanú, nám niečo utečie, výsledkom čoho by mohli byť ohrozené eurofondy po roku 2027," dodal slovenský minister.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)