Raši odcestoval do Kodane, ÚPVII chce prilákať domov Slovákov z Dánska

Bratislava 23. novembra (TASR) - Podpredseda Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richard Raši (Smer-SD) odcestoval v sobotu na pracovnú cestu do Dánska. V Kodani sa v rámci projektu Work in Slovakia - Good Idea popoludní zúčastní podujatia na slovenskom veľvyslanectve, kde sa Slováci žijúci v Dánsku budú môcť dozvedieť viac o voľných pracovných miestach na Slovensku v rôznych oblastiach.



Ide už o tretie podujatie v rámci tohto projektu. Rovnaké podujatie sa už uskutočnilo v Londýne a írskom Dubline. Úrad vicepremiéra pri tomto projekte spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zastupiteľskými úradmi SR, IT Asociáciou Slovenska a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície. "Verím, že podujatie bude rovnako úspešné ako pred rokom v Londýne a následne v Dubline, pretože aj do Kodane ideme s jasným zámerom, aby sme zahraničným Slovákom predstavili konkrétne pracovné miesta. Zdôrazňujem žiadne sľuby, ale reálne pracovné pozície, ktoré sú rôznorodé," uviedol Raši.



Firmy budú v Kodani ponúkať pracovné pozície hlavne v oblasti IT. Podujatie je zamerané najmä na zamestnanie jazykovo vybavenej pracovnej sily zo zahraničia, ale aj študentov záverečných ročníkov univerzít, absolventov, pracujúcich v Dánsku a všetkých, ktorí sa zaoberajú myšlienkou vrátiť sa na Slovensko pracovať. Problémom IT sektora na Slovensku je vo všeobecnosti nedostatok odborníkov, či už v komerčnom alebo v štátnom sektore. Aj preto je cieľom ÚPVII zabezpečiť, aby sa na Slovensko vracali nielen kvalifikovaní a vzdelaní ľudia so zručnosťami a skúsenosťami na riadenie, prevádzku a rozvoj IT, ale aj s vysokou znalosťou cudzích jazykov. "ÚPVII má perspektívne k dispozícií 66 voľných pracovných miest, z toho 31 v IT sektore," poznamenal Raši.



Podujatia v Kodani sa zúčastnia zástupcovia veľkých firiem zo Slovenska na najvyššej manažérskej úrovni, ide o AmCham/BSCF, Európsku migračnú agentúru, spoločnosti Dell, IBM, Lenovo, O2, Orange BSS, Adien či T-Systems. Firmy hľadajú ľudí na pozície bezpečnostných a dátových analytikov, sieťových inžinierov, forenzných špecialistov, ale aj projektových koordinátorov a manažérov. "Súčasťou delegácie sú zamestnávatelia z medzinárodných spoločností na Slovensku, ktorí predstavia Slovákom pracujúcim v cudzine svoje firmy i desiatky pracovných miest," avizoval vicepremiér.



Na stretnutí s firmami budú mať záujemcovia možnosť konzultovať s predstaviteľmi rôznych firiem, ktoré takýmto spôsobom chcú sprostredkovať všetky informácie o aktuálnych i plánovaných pozíciách v rôznych sférach.