Raši: Okres Kežmarok je príklad podpory najmenej rozvinutých regiónov

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Okres Kežmarok je pozitívnym príkladom podpory najmenej rozvinutých regiónov. Ešte pred stretnutím so starostami a primátormi okresu Kežmarok v rámci výjazdového rokovania vlády SR, ktoré sa v stredu koná v Kežmarku, to potvrdil vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer–SD). „Podarilo sa znížiť o deväť percent nezamestnanosť v tomto okrese, aktuálne je na úrovni 14,4 percenta. Počet evidovaných uchádzačov klesol o 3000, pričom vzniklo 3000 nových pracovných miest. Špecifické je to, že okrem novovytvorených pracovných miest tu máme silné firmy, ktoré zvyšujú zamestnanosť aj výrobu,“ skonštatoval.



Mimoriadne úspešný bol okres podľa neho aj v čerpaní eurofondov. Predpokladaných bolo v minulom aj v tomto programovom období vyčerpať približne 30 miliónov eur a už v súčasnosti je zakontrahovaných 80 miliónov eur. „Ide o projekty infraštruktúry, zamestnanosti a marginalizovaných komunít, ktoré sú tu veľmi silné. Tvoria už 30 percent obyvateľstva a ich integrácia je nevyhnutná na to, aby tento okres nevyhynul a dokázali tu všetci spoločne žiť,“ upozornil vicepremiér.



Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, ktoré je lídrom okresu, pripomenul, že región naďalej trápi dopravná infraštruktúra. „V prípade nášho mesta je to najmä upchaté centrum a s tým súvisiaci chýbajúci obchvat,“ konkretizoval Ferenčák. Raši v tejto súvislosti uviedol, že práve na budovanie obchvatov by mali slúžiť finančné prostriedky, ktoré boli presunuté do rozpočtu Slovenskej správy ciest na opravu ciest prvej triedy. „Tam patria práve aj obchvaty, takže toto by mali byť peniaze, ktoré by mali pomôcť riešiť tento problém,“ ubezpečil Raši s tým, že konkrétnejšie zámery predstaví minister dopravy SR Árpád Érsek (Most-Híd).



„Najpozitívnejšou správou, s ktorou prichádzam za predstaviteľmi samospráv, je, že by sme mali práve dnes schváliť materiál, ktorý bude riešiť vodovody a kanalizácie systematicky na celom Slovensku tak, aby sa rozostavané kanalizácie a vodovody dokončili. Výsledkom je zdravé životné prostredie, dostupnosť pitnej vody, ale tiež kanálu. Pretože pitná voda je jedna vec, ale v mnohých obciach vidieť, že splašky a použitá voda idú často len do potokov a rigolov,“ dodal na záver Raši.



Vládny kabinet pokračuje vo výjazdových rokovaniach v regiónoch Slovenska. Po tom, čo v utorok (22. 10.) zasadal v Sobranciach, v stredu sa schádza v Kežmarku. Vláda sa bude venovať priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ale aj financiám určeným na sanáciu Spišského hradu, či o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 30. novembra.