Raši: Pre Košický kraj je z eurofondov vyčlenených 360 miliónov eur

Michalovce 28. februára (TASR) - Viac ako 360 miliónov eur z eurofondov je vyčlenených pre Košický kraj. Po výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že pracujú na tom, aby boli využité. Prispieť má k tomu aj novela zákona o verejnom obstarávaní.



"V rámci integrovaných územných investícií, čiže v rámci presunu peňazí z Bratislavy do regiónov, je pre Košický kraj vyčlenených už teraz viac ako 360 miliónov eur. Sú to peniaze, o ktorých sa doteraz rozhodovalo v Bratislave. Teraz pôjdu do regiónov a budú o nich rozhodovať kraje, mestá a obce," povedal.



Na rokovaní vlády podľa neho hovorili aj o tom, že okrem uvedenej sumy ponúkajú pre okresy Sobrance a Michalovce aj peniaze, ktoré patria takzvaným najmenej rozvinutým okresom. Pre Košický kraj ide o viac ako desať miliónov eur. "Z týchto peňazí pôjde pre okres Michalovce viac ako 4,4 milióna eur a pre okres Sobrance viac ako 2,2 milióna eur. Pôjdu extra na aktivity, o ktorých si rozhodnú mestá a obce okresu na výboroch najmenej rozvinutých okresov, na ktorých čele sú noví prednostovia," doplnil.



Podporu novele zákona podľa neho vyjadrili aj starostovia a primátori zo Sobraneckého a Michalovského okresu, ktorí by tak vedeli využiť financie z externých či vlastných zdrojov na to, na čo potrebujú. "Je to jediná šanca, ako rozbehnúť rozvoj našich regiónov," dodal Raši.