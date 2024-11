Raši: Prebiehajú potrebné diskusie k efektívnemu rozdeleniu eurofondov

Bratislava 19. novembra (TASR) - V rámci aktuálneho Národného kohézneho fóra prebieha široký konzultačný proces k efektívnemu rozdeleniu finančných prostriedkov z Európskej únie (EÚ) v novom programovom období od roku 2027. Politika súdržnosti EÚ je pritom kľúčovým nástrojom rozvoja regiónov na Slovensku, upozornil v utorok na dôležitosť eurofondov minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



"Toto stretnutie aj celý tento proces je veľmi dôležitý, pretože už teraz treba hovoriť a už teraz treba z pozície jednotlivých štátov Európskej únie nadefinovať to, na čo majú byť prostriedky v novom programovom období, ktoré nastane po roku 2027, nasmerované. Už teraz sa majú určiť priority jednotlivých krajín," vysvetlil šéf rezortu investícií. Ďalej uviedol, že eurofondová politika funguje na našom území už viac ako 20 rokov a takmer každú investíciu do regiónov zabezpečujú finančné prostriedky politiky súdržnosti EÚ.



Európske peniaze mali podľa neho zabezpečiť realizáciu takmer 80 % všetkých verejných investícií v regiónoch, ktorými sa modernizuje infraštruktúra, zlepšuje kvalita života občanov, podporuje ľudský kapitál a podnikanie. Z nového finančného eurofondového obdobia by sme mali mať pritom k dispozícii takmer 13 miliárd eur, ktoré musia byť použité do roku 2029.







Minister investícií zároveň uviedol, že si uvedomuje výzvy v súvislosti s efektívnym využívaním týchto prostriedkov na národnej úrovni. Cieľom fóra je preto hovoriť o zjednodušovaní procesov a o zvyšovaní efektívnosti využívania eurofondov, doplnil Raši.



Na prínosy fóra upozornil aj štátny tajomník rezortu investícií Michal Kaliňák (Hlas-SD). "Je pre nás dôležité definovať pozíciu Slovenskej republiky tak, aby sme v novej kohéznej politike, v nových eurofondoch, dokázali zohľadňovať dva parametre. Požiadavky územia a potreby obyvateľov. Toto je cieľ, od ktorého sa ideme odraziť pri diskusiách, ktoré sa dneškom začínajú," uzavrel Kaliňák.



Národné kohézne fórum organizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavuje rozsiahlejšiu diskusiu, na ktorej sa zúčastňujú analytici, odborná verejnosť a zástupcovia rezortov so skúsenosťami z oblasti programovania a implementácie fondov EÚ.