Raši: Presťahovaním MIRRI dôjde k strate asi 10 miliónov eur na nájme

Bratislava 13. apríla (TASR) - Presťahovaním Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pravdepodobne dôjde k strate približne desiatich miliónov eur na nájme. Vo štvrtok na to upozornil podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezávislý poslanec Národnej rady SR Richard Raši na tlačovej konferencii.



"Pýtame sa, ako je možné ušetriť 13 miliónov eur za desať rokov, keď pôvodné zmluvy na desať rokov boli za 31 miliónov eur a nová zmluva je na 38 miliónov eur podpísaná v Centrálnom registri zmlúv. A to je v tej zmluve ešte inflácia, ktorá sa rátala na úrovni zhruba polovičnej, ako je teraz, takzvaná inflačná doložka," povedal Raši.



Doplnil, že vláda dočasne poverenej ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej (Za ľudí) schválila nájom necelých desať eur na meter štvorcový, ale ona podpísala zmluvu na takmer 11 eur za meter štvorcový, plus inflačný koeficient. "Uvedomte si, že tých metrov štvorcových je 20.000," vyčíslil Raši.



"Stále sme rozmýšľali, ako môže niekto deklarovať úsporu 13 miliónov eur za desať rokov, keď podpísala zmluvu, ktorá už len bez ostatných nákladov bola o sedem miliónov eur vyššia, ako keby nechala ľudí v priestoroch, kde dovtedy boli," dodal. "Zistili sme, že dočasne poverená ministerka Remišová predtým, ako urobila súťaž na novú výškovú budovu, kde všetkých 1000 zamestnancov premiestnila, urobila ešte sama za svojho pôsobenia súťaž od tej istej skupiny, ktorá vlastní tú novú budovu, kde si prenajala 3000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov, ktorých väčšina zostala nevyužitá, a za ktoré platila mesačne viac ako 20 eur," doplnil.



Raši spresnil, že pôvodné nájomné bolo 31,3 milióna eur na desať rokov. Terajšie je 41,5 milióna eur na rovnaké obdobie.