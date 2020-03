Raši: Remišová má 527 miliónov eur z eurofondov už týždeň k dispozícii

Bratislava 27. marca (TASR)- Bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) kritizuje svoju nástupkyňu Veroniku Remišovú (Za ľudí), ktorá má podľa jeho slov už týždeň k dispozícii 527 miliónov eur z eurofondov a stačí len vypísať výzvy.



"Zatiaľ som ani jednu nezachytil," dodal Raši na margo výziev. Podľa jeho slov môže súčasná vicepremiérka získať aj ďalšiu takmer miliardu presunom medzi prioritnými osami. "Túto možnosť som jej zanechal tiež," dodal Raši s tým, že tieto peniaze môže využiť tiež relatívne rýchlo a bez schválenia Európskou komisiou. "Opäť stačí urobiť jednoduchú zmenu operačných programov, schváliť ju monitorovacím a riadiacimi výbormi a vládou," dodal Raši.



Svojej nástupkyni Raši tiež vyčíta, že si ešte neuvedomila, že už nie je opozičnou političkou, ktorej "stačí nič nerobiť, len kritizovať." "Namiesto rozprávania o tom, čo by chcela urobiť a ako jej zlá predchádzajúca vláda nechala zlé eurofondy, mala by začať situáciu riešiť v prospech zdravotníkov, podnikateľov, zamestnancov a všetkých obyvateľov Slovenska," zdôraznil Raši.



Raši kritizuje aj nedostatok komunikácie medzi Remišovou a premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). "Mala by sa spýtať Igora Matoviča či túto tému na samite lídrov vo štvrtok otvoril a ako dopadol," dodal.



Bývalý vicepremiér vyzýva Remišovú, aby neurážala vlastných odborníkov na svojom úrade. "Namiesto nezmyselných tlačových správ treba pripravovať výzvy, aby podnikatelia, živnostníci a všetci poškodení opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu mohli dostať peniaze čo najskôr," dodal Raši.



Remišovej zároveň radí, aby sa nechválila tým, čo im bývalá vláda zanechala, ako to robí súčasný premiér. "Pracujte na tom, aby sme to mohli čo najrýchlejšie využiť," dodal Raši.