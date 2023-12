Raši: Remišová zlyhala pri vypísaní výzvy na rekonštrukciu škôl

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) pod vedením vtedajšej ministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) zlyhalo pri vypísaní eurofondovej výzvy na rekonštrukciu základných škôl v regiónoch, pretože do výzvy za 50 miliónov eur sa prihlásili žiadatelia s požiadavkami za vyše 300 miliónov eur. Uviedol to na brífingu minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD), za účasti štátnych tajomníkov Michala Kaliňáka a Ivana Ivančina. Raši zároveň kritizoval projekt Slovensko IT.



"Bohužiaľ na osobný pokyn Remišovej sa rozhodlo, že sa urobí výzva v sume 50 miliónov eur a rozhodovať o tom, ktoré projekty sa budú robiť, sa bude na MIRRI. Výsledkom bolo, že do výzvy za 50 miliónov eur sa už v prvom kole sa prihlásilo skoro 280 projektov v sume viac ako 270 miliónov eur. Okrem toho sa ešte automaticky vypísalo druhé kolo výzvy, kde sa prihlásilo ďalších takmer 100 žiadateľov za viac ako 70 miliónov eur. Urobila sa teda výzva pre mestá a obce, kde na 50 miliónov eur sa prihlásili žiadatelia so žiadosťami za viac ako 300 miliónov eur. Výzva bola urobená tak, že bolo jasné, že päť zo šiestich alebo viac ako 80 % miest a obcí, ktoré sa budú o ňu uchádzať, budú nespokojné," spresnil Raši.



Bolo to podľa neho aj preto, lebo druhou chybou bolo, že výzva a jej nastavenie sa nekonzultovali s tými, ktorých sa týka. Tretím problémom výzvy bolo podľa Rašiho to, že sa dala možnosť prioritizovať projekty samosprávnym krajom.



"Rozhodli sme sa preto, že uvedenú výzvu zrušíme. Alokáciu na výzvu zvyšujeme z 50 miliónov eur na 150 miliónov eur. Podmienky výzvy nastavíme s tými, ktorých sa týka, teda s našimi regiónmi. Rozhodovať o tom, ktoré projekty budú úspešné, sa bude v regiónoch, nie v Bratislave na MIRRI," oznámil Raši.



"Už v januári pôjdeme s ďalšími výzvami, ktoré budú nastavené tak, že každá množina potenciálnych oprávnených žiadateľov bude mať lehotu 10 dní na to, aby sa vyjadrila k podmienkam výzvy. My na rezorte budeme mať 10 dní na to, aby sme ich pripomienky, návrhy alebo pripomienky vyhodnotili. Tak to budeme robiť pri každej výzve," doplnil Kaliňák.



Raši zároveň kritizoval digitálny projekt Slovensko IT, ktorý mal podľa neho len dvoch podporovateľov, a to Veroniku Remišovú a Igora Matoviča (teraz hnutie Slovensko, predtým OĽANO). "Bol to projekt, ktorý bol od začiatku nepripravený a od začiatku ho sprevádzali problémy. Výsledkom je 27 zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý začal kontrolu ešte počas minulej vlády," dodal minister investícií.