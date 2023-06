Raši: Rezort hospodárstva nerozdelil firmám 100 mil. eur z eurofondov

Bratislava 16. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) má k dispozícii 100 miliónov eur z eurofondov, ktoré môže rozdeliť firmám na nákup nových technológií. Nepristúpilo však k tomu, lebo na to vraj nemá administratívne kapacity. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši.



Spomenul eurofondovú výzvu z konca minulého roka, ktorú ešte za bývalej vlády vyhlásil rezort hospodárstva pod vedením Karla Hirmana. Zameraná bola na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Jej cieľom bol nákup inovatívnych technológií, ktoré podniky vedia použiť pri svojej výrobe.



"Napriek krátkosti času na prípravu žiadostí bol záujem enormný. Prišlo 380 žiadostí, viac ako 160 z nich prešlo aj odborným hodnotením," priblížil Raši. Napriek tomu však MH podporilo iba 14 projektov sumou 15 miliónov eur, aj keď má podľa neho k dispozícii peniaze na to, aby mohlo podporiť všetkých žiadateľov, ktorí prešli hodnotením.



Pripomenul, že Slovensku hrozí prepadnutie minimálne 800 miliónov eur zo starých eurofondov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca tohto roka. Obstarávanie technológií ide cez výnimku zo zákona a je možné ich obstarať rýchlo, v priebehu pár týždňov. "Po komunikácii so žiadateľmi a ich dodávateľmi sme boli informovaní, že väčšina žiadateľov už má skočený proces verejného obstarávania a lehoty na dodanie predmetných technológií sú tri až štyri mesiace," podčiarkol Raši.



Vyzval preto nového ministra hospodárstva Petra Dovhuna, aby sa tejto téme venoval a navýšil alokáciu v rámci výzvy. "Má na to peniaze, sú tu projekty dobré, schválené, pomôžu priemyslu," dodal poslanec.