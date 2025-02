Raši rokoval v Bruseli aj o nastavení eurofondov po roku 2027

Bratislava 26. februára (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretol v Bruseli s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom. Hlavnými témami rokovania boli efektívne čerpanie eurofondov, eurofondy po roku 2027, ako aj podpora rozvoja dostupného bývania. Informoval o tom v stredu odbor komunikácie rezortu.



"Potrebovali sme si vymeniť naše postoje a pozície k tomu, čo môžeme urobiť už teraz, pretože sa chystá takzvaná strednodobá revízia eurofondov. Eurokomisár nás povzbudil, aby sme pristúpili k tomu odvážne - možno odvážnejšie, než bolo zvykom v minulosti," uviedol Raši s tým, že Slovensko je veľkým podporovateľom eurofondov, pretože kdekoľvek sa tu niečo nové buduje, je veľká šanca, že je to robené vďaka európskym peniazom.



Raši dodal, že napriek pokroku v čerpaní eurofondov je nevyhnutné pokračovať v nastolenom tempe, aby Slovensko predišlo dekomitmentu. Do konca tohto roka je totiž potrebné vyčerpať ešte minimálne 883 miliónov eur. Jednými z opatrení na zrýchlenie čerpania je podľa neho aj novela zákona o verejnom obstarávaní a revízia eurofondov.



Témou rokovania bola aj podpora výstavby a modernizácie vodovodov a kanalizácií, kde Slovensko čelí investičnému dlhu vo výške 1,56 miliardy eur. "V rámci prvej revízie programu sme sa zamerali na posilnenie opatrení týkajúcich sa odolnej vodnej infraštruktúry, pričom sme navrhli zvýšenie alokácie o 140 miliónov eur na podporu investícií do komunálneho čistenia odpadových vôd," objasnil Raši.



Dôležitou témou rokovania bola podľa rezortu aj podpora dostupného bývania. Raši poukázal na to, že v rámci Programu Slovensko bola spustená výzva na implementáciu housing-led prístupov, s podpornými opatreniami na zabezpečenie dostupného bývania v hodnote 14,2 milióna eur, ako aj na podporu asistovanej výstavby rodinných domov s alokáciou 4,5 milióna eur.



Rezort dodal, že Fitto ocenil snahu Slovenska zrýchliť čerpanie eurofondov a potvrdil, že EK bude podporovať kroky vedúce k efektívnejšiemu využívaniu európskych zdrojov.