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Raši: Rozpočet bude schválený, keď sa na ňom dohodne koalícia

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Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann

Uviedol to v reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri.

Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to v pondelok uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši. Zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra.

Raši zdôraznil, že štátny rozpočet je zákon roka a Hlas-SD chce, aby bol schválený, keďže je dôležitý pre fungovanie celého Slovenska. „Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri, pretože opozícia bude proti, rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní,“ konštatoval.

Pripomenul, že pôjde o posledný rozpočet v aktuálnom volebnom období a po jeho schválení pravdepodobne začne predvolebný boj v rámci koalície aj opozície. „Ale netaktizujeme, či nám to viac vyhovuje skôr alebo neskôr, lebo to neznamená, že skoro schválený štátny rozpočet prinesie nejakú výhodu strane Smer. Ten rozpočet treba pre štát a musíme to urobiť vtedy, keď sa na to nájde 76 a viac hlasov,“ avizoval.

Možnosť dohody na rozpočte vidí Raši podľa vlastných slov pozitívne. „Verím, že pri diskusiách ministerstva financií s jednotlivými rezortmi bude tá komunikácia taká, aby neexistovala možnosť, že by sme ho nepodporili,“ uviedol Raši. Za „červené čiary“ Hlasu-SD označil napríklad 13. dôchodky, neotváranie druhého dôchodkového piliera, zvyšovanie platov policajtov, dosť peňazí pre zdravotníctvo či školstvo.
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