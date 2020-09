Raši: S decentralizáciou čerpania eurofondov prišla ešte bývalá vláda

Bratislava 24. septembra (TASR) - Decentralizácia čerpania eurofondov, ktorú zavádza Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, je podľa poslanca Národnej rady SR a bývalého vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (nezaradený) dobrou myšlienkou, s ktorou však prišla ešte bývalá vláda v roku 2019.



Štátny tajomník rezortu Vladimír Ledecký vo štvrtok médiám odprezentoval nový systém rozdeľovania eurofondov v regiónoch. Rozhodovať o nich majú rady partnerstiev, pozostávajúce z vyšších územných celkov, regionálnych samospráv, miestnych samospráv alebo aj neziskových organizácií, ktoré si samy určia, čo región potrebuje.



"Dobrá myšlienka, s ktorou sme prišli my v roku 2019. Ale keď ministerstvo riadi pani Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá je schopná odvolať primátora Kežmarku z postu zástupcu výboru pre rozvoj okresu Kežmarok a vymenovať miesto neho svojho spolustraníka z kandidátky, som presvedčený, že všetky rady partnerstiev by boli politicky vyskladané pani Remišovou a nikto bez správneho straníckeho trička sa k eurofondom nedostane," myslí si Raši.



Podľa neho musí byť už v eurofondových pravidlách jasne zadefinované, s akými pozíciami majú byť ľudia v radách partnerstiev. "Aby sa nestalo, že obec s 50 obyvateľmi so správnym starostom dostane projekt a okresné mesto s 10.000 obyvateľmi, ale opozičným primátorom, nedostane nič," uzavrel Raši.